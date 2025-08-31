Gleitschirmpilot kollidiert bei Charmey FR mit Seilbahnkabel

31.08.2025, 21:4331.08.2025, 21:53
Gleitschirm im Flug (Symbolbild).Bild: keystone
Ein Gleitschirmpilot ist am Sonntagmorgen in das Kabel der Seilbahn von Charmey FR auf den Berg Vounetz geprallt. Dort blieb er hängen und musste mit Hilfe der Rega, der Rettungsstation Jaun und weiteren Spezialisten geborgen werden.
Verletzt wurde der 59-jährige Pilot in Ausbildung anschliessend von der Rega ins Spital geflogen, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Die Seilbahn musste eine Stunde lang ihren Betrieb einstellen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (sda)
Gefährliches Pilotenleben
1 / 6
Gefährliches Pilotenleben
Edmond Audemars im Cockpit mit Sauerstoffmaske im Rahmen eines Welthöhenrekords (6700 m).
quelle: museum für kommunikation, bern, (fff_65667) / unbekannt
Schweizer Gleitschirmprofi fliegt durch einen 152 Meter langen Tunnel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Der Verzicht auf eine Digitalsteuer, kostenfreie Abtreibungen und der Rüffel des Aussendepartements an ihren Diplomaten: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.
Der Bundesrat soll nach Informationen der «NZZ am Sonntag» US-Präsident Donald Trump bei den Verhandlungen um Zölle einen Verzicht auf eine Digitalsteuer versprochen haben. Mit einer solchen Steuer würden US-amerikanische Tech-Konzerne zur Kasse gebeten. Mehrere voneinander unabhängige und gut informierte Quellen bestätigen der Zeitung demnach, dass es im fertig ausgehandelten Vertragsentwurf zwischen der Schweiz und den USA ein Kapitel «Digitaler Handel und Technologie» gibt. Darin sichere die Schweiz den USA einen Verzicht zu. Der Bundesrat komme Trump damit bei einem Kernanliegen weit entgegen. Doch das Problem ist laut «NZZ am Sonntag», dass im Parlament zurzeit Vorstösse zu diesem Thema hängig sind.