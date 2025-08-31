freundlich17°
Gleitschirmpilot kollidiert bei Charmey FR mit Seilbahnkabel

Gleitschirmpilot bleibt an Seilbahnkabel hängen

31.08.2025, 21:4331.08.2025, 21:53
Gleiter beim Paragliding Weltcup-Final, am Mittwoch, 11. August 2021, in Disentis. Beim Weltcup muessen GPS Punkte genau angeflogen und die Strecke gleichzeitg moeglichst schnell zurueck gelegt werden ...
Gleitschirm im Flug (Symbolbild).Bild: keystone

Ein Gleitschirmpilot ist am Sonntagmorgen in das Kabel der Seilbahn von Charmey FR auf den Berg Vounetz geprallt. Dort blieb er hängen und musste mit Hilfe der Rega, der Rettungsstation Jaun und weiteren Spezialisten geborgen werden.

Verletzt wurde der 59-jährige Pilot in Ausbildung anschliessend von der Rega ins Spital geflogen, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Die Seilbahn musste eine Stunde lang ihren Betrieb einstellen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (sda)

Gleitschirmpilot stürzt im Wallis zu Tode und verletzt Drittperson
