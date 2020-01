Schweiz

Romandie

Lausanne wartet auf Greta – Klimastreik zum Jahrestag läuft



Greta streikt in Lausanne – Klimasdemo zum Jahrestag läuft

Das Schweizer vom Klimastreikkollektiv climatestrike.ch feiert am Freitag in Lausanne den Jahrestag der ersten Demonstration in der Schweiz – samt prominentem Gast.

Greta Thunberg war es, die als erste für das Klima die Schule schwänzte. Seither tun es ihr Jugendliche auf der ganzen Welt gleich. Am 17. Januar 2019 organisierte die Organisation climatstrike.ch die erste Kundgebung der Schweiz.

Ein Jahr später feiern die Jugendlichen das Jubiläum in Lausanne. «Verlassen wir unsere Klassenzimmer!», fordern sie. «Wir folgen dem Ruf unserer australischen Freund*innen: Unser Planet wird zerstört, unsere Zukunft geht in Rauch auf.»

Unter den Streikenden ist auch Greta Thunberg. Die junge Schwedin hat im Sommer 2018 zum ersten Mal die Schule geschwänzt, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und hat so eine weltweite Bewegung von Klimastreiks initiiert.

Thunberg reist nach der Demonstration in Lausanne weiter zum Weltwirtschaftsforum in Davos.

