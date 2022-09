«Endkampf» zwischen Genfer Schülern: Schlägerei an den SwissSkills in Bern

Am vergangenen Freitag kam es im Rahmen der zentralen Berufsmeisterschaften in Bern zu einer Schlägerei zwischen mehreren Mittelschülern. Es soll sich dabei um eine Rivalität zwischen Genfer Schulen handeln, die «auf die harte Tour» ausgetragen wurde.

Fred Valet / watson.ch/fr

In Bern kam es am Rande der SwissSkills 2022, den nationalen Lehrlingsmeisterschaften – bei denen die« Schweiz von morgen» um die besten beruflichen Fertigkeiten wetteifert – zu mehreren Schlägereien.

SwissSkills: Die SwissSkills fanden vom 7. bis 11. September statt. Über 150 Berufe wurden den Jugendlichen aus dem ganzen Land vorgestellt. Insgesamt strömten 120'000 Besucherinnen und Besucher nach Bern, darunter 64'000 Kinder und Jugendliche.

Am vergangenen Freitag kam es dabei zu einer besonders gewalttätigen Auseinandersetzung, die den nationalen Wettkampf zu einer persönlichen Abrechnung umfunktionierte.

Die Schlägerei wurde von mehreren Handys gefilmt. Einer der Clips war sogar einige Minuten auf TikTok zu sehen, bevor er wieder entfernt wurde. Bei den Personen im Video soll es sich um Gymnasiastinnen und Gymnasiasten handeln, die gerade ihr vorletztes obligatorisches Schuljahr beginnen.

Schlägerei an den SwissSkills in Bern Video: watson

Auf den Bildern sieht man zunächst, wie mehrere Jugendliche einen Kreis um eine am Boden liegende Person bilden. Das soll wohl verhindern, dass jemand in den Kampf eingreifen kann. Inmitten des Geschehens, auf dem Asphalt liegend, kauert ein Junge. Um ihn herum treten und schlagen eine Handvoll aufgebrachter Personen abwechselnd auf ihn ein.

«Na los! Na los!» Unter den Rufen der aufgeregten Menge sind auch aufmunternde Botschaften wie diese zu vernehmen, die die Spannung wohl erhöhen sollen.

In dieser gewalttätigen Choreografie zeigen zwei Raufbolde eine besondere Lust an der Auseinandersetzung. Der erste männliche Jugendliche, der einen blauen Trainingsanzug trug, schlug mit einer Krawatte auf sein am Boden liegendes Ziel ein.

Erst viele Sekunden später gelang es einem Lehrer mit kurzen Hosen und einem Rucksack auf dem Rücken, sich einen Weg durch die Umstehenden zu bahnen und die Schlägerei zu unterbinden. Bevor ihm dies jedoch gelang, trat ein weiterer Jugendlicher auf die Kehle des am Boden liegenden Jungen.

«Oh! Hör auf! HÖR AUF! Beruhige dich!» Lehrkraft die versucht, die Schlägerei zu unterbrechen.

Laut Zeugenaussage eines Genfer Gymnasiasten, war die Schlägerei alles andere als eine spontan entstandene Konfliktsituation. Mehrere Tage vor den SwissSkills wurde in den sozialen Netzwerken von einem «Endkampf» in Bern berichtet.

Laut dieses Zeugen war der Ursprung der Gewaltszene in Wirklichkeit eine Rivalität zwischen mehreren Genfer Schulen, die schon seit einiger Zeit schwelte. Viele der im Kreis stehenden Personen sollen auf diese Schulen gehen.

Auf Seiten der Organisatoren SwissSkills 2022 sprach die Pressestelle von «vereinzelten Auseinandersetzungen, die von der Polizei und dem Sicherheitsdienst sehr schnell beruhigt werden konnten». Ein Anruf bei der Berner Kantonspolizei bestätigte diese Aussage. Einige Jugendliche sollen vor Ort von der Polizei abgeführt worden sein. Berner Polizeisprecher Joël Regli erklärte, der Ton sei lauter geworden und es seien mehrmals Fäuste geballt worden.

Spannungen sollen am ehesten «am Mittag und am frühen Nachmittag» auf. Es sei Essenszeit, es gebe weniger Aktivitäten und die Klassen« treten freier miteinander in Kontakt», sagt Regli. Und weiter:

«Wir sind mehrmals wegen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen ausgerückt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand hat eine Person Schürfwunden erlitten, aber keiner der Jugendlichen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wir mussten auch keine Jugendlichen auf die Polizeistation bringen.» Joël Regli

Joël Regli stellt klar, dass die Kantonspolizei nicht bloss wegen der Schlägerei vom Freitag eingeschritten sei. Laut dem Sprecher arbeiten die Behörden jedes Jahr eng mit den Organisatoren der SwissSkills zusammen. Während der gesamten Dauer der Veranstaltung seien Beamte auf dem Bernexpo-Gelände und in dessen Nähe präsent, «insbesondere in der Umgebung des Einkaufszentrums Wankdorf, und zwar präventiv und mit Jugendpatrouillen, um die Jugendlichen auf ihr Verhalten anzusprechen und sie gegebenenfalls in einem konstruktiven Geist zur Ordnung zu rufen.»

Verstärkte Sicherheit

Joël Regli fährt fort: «Aufgrund der Erfahrungen der letzten SwissSkills wurde in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten des Veranstalters eine erhöhte präventive Präsenz eingeführt. Vor allem am Eingang, damit keine gefährlichen Gegenstände oder Alkohol auf das Gelände gelangen können.»

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der im Video enthüllten Schlägerei nicht um einen grösseren Vorfall:

«Letztlich kam es dank der unternommenen Anstrengungen und der guten Zusammenarbeit mit unseren Partnern während der Veranstaltung zu keinen uns bekannten grösseren Zwischenfällen.» Joël Regli

Ein ähnliches Statement lieferte SwissSkills, denen watson einen Ausschnitt der Schlägerei zukommen liess. Die Medienverantwortliche für die Romandie und das Tessin schrieb per SMS, dass «die SwissSkills sehr ruhig und friedlich verlaufen sind». Und dass die Organisatoren «sehr glücklich sind, dass es keine grösseren Zwischenfälle gegeben hat».

Das offizielle Video von SwissSkills: Video: YouTube/SwissSkills

Laut dem Präsidenten des Organisationskomitees, der am Samstag vor der Presse sprach, führt der Erfolg der Veranstaltung dazu, dass «wir unsere Grenzen erreicht haben. Wir wollen uns nicht nur über die Grösse definieren. Durch Qualität zu wachsen ist viel wichtiger.»

«Die meisten Jugendlichen interessierten sich für die Berufe, informierten sich an den Ständen und schlugen die Zeit nicht in einer Ecke tot.» Daniel Arn

Das nächste Mal findet SwissSkills im September 2025 statt.