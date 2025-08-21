trüb und nass17°
Mann attackiert Passagiere im Zug nach Brugg – 20-Jährige schreitet ein

Ein SBB Zug schlaengelt sich aus dem Bahnhof, aufgenommen am Dienstag, 13. September 2016 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Am 13. August attackierte ein Mann wahllos Passagiere in der S12 in Richtung Brugg. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Mann attackiert Passagiere im Zug – 20-Jährige schreitet ein

21.08.2025, 10:1721.08.2025, 10:26
Mehr «Schweiz»

Ein 25-jähriger Schweizer hat am Mittwochnachmittag in der S12 zwischen Dachsen und Marthalen wahllos Passagiere attackiert. Eine 20-Jährige wurde dabei verletzt.

Gegen 13 Uhr habe der 25-jährige diverse Passagiere angepöbelt. Als der junge Mann eine Frau in einem Abteil attackieren wollte, stellte sich eine 20-jährige Frau dazwischen. Die attackierte Frau konnte sich somit in Sicherheit bringen. Der junge Mann ging jedoch die 20-Jährige an und verletzte diese.

Als der Zug in Andelfingen Halt machte, konnte die inzwischen alarmierte Polizei den Mann festnehmen. Die 20-Jährige hatte infolge Anzeige erstattet und die Kantonspolizei Zürich habe die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen zu der Tat, insbesondere zur 20-jährigen Frau. Personen, die zum beschriebenen Vorfall Hinweise zum Einschreiten der 20-Jährigen haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich zu melden. (nib)

avatar
Kunigaikštis Vytautas
21.08.2025 10:25registriert September 2023
Mutige Frau, wünsche alles Gute!
290
