Am 13. August attackierte ein Mann wahllos Passagiere in der S12 in Richtung Brugg. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Mann attackiert Passagiere im Zug – 20-Jährige schreitet ein

Ein 25-jähriger Schweizer hat am Mittwochnachmittag in der S12 zwischen Dachsen und Marthalen wahllos Passagiere attackiert. Eine 20-Jährige wurde dabei verletzt.

Gegen 13 Uhr habe der 25-jährige diverse Passagiere angepöbelt. Als der junge Mann eine Frau in einem Abteil attackieren wollte, stellte sich eine 20-jährige Frau dazwischen. Die attackierte Frau konnte sich somit in Sicherheit bringen. Der junge Mann ging jedoch die 20-Jährige an und verletzte diese.

Als der Zug in Andelfingen Halt machte, konnte die inzwischen alarmierte Polizei den Mann festnehmen. Die 20-Jährige hatte infolge Anzeige erstattet und die Kantonspolizei Zürich habe die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen zu der Tat, insbesondere zur 20-jährigen Frau. Personen, die zum beschriebenen Vorfall Hinweise zum Einschreiten der 20-Jährigen haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich zu melden. (nib)