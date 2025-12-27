bedeckt-2°
Spengler Cup: HC Davos verliert überraschend gegen NCAA-College-Auswahl

epa12614890 U.S. Collegiate Selects&#039; goalie Quinn Finley and the teammates celebrate during the game between HC Davos of Switzerland and US Collegiate Selects at the 97th Spengler Cup ice hockey ...
Doppeltorschütze Quinn Finley führt die College-Auswahl zum Sieg gegen Davos.Bild: keystone

Enttäuschung zum Spengler-Cup-Auftakt: Davos verliert gegen College-Auswahl

Gastgeber Davos startet mit einer Niederlage in den 97. Spengler Cup. Die Mannschaft von Trainer Josh Holden unterliegt den US Collegiate Selects mit 3:5.
27.12.2025, 19:1527.12.2025, 23:06

Die beiden Teams boten den 6267 Zuschauern beste Unterhaltung. Die Studenten aus US-Colleges unterstrichen immer wieder, wie gut sie ausgebildet sind, und brachten den HCD mit ihrer Schnelligkeit und ihrem raschen Umschaltspiel regelmässig in Schwierigkeiten. Jedenfalls war der Sieg gegen den Leader der National League nicht gestohlen.

Im Mittelabschnitt holten die Davoser dank Toren von Yannick Frehner (23.) und Sven Jung (37.) einen 0:2-Rückstand auf. Ersterer war nur 31 Sekunden nach dem zweiten Treffer der Studenten von amerikanischen Colleges erfolgreich. Jung war in Unterzahl erfolgreich. Dennoch lagen die Gastgeber auch zur zweiten Pause in Rückstand.

Nach dem 2:0 fällt sofort das 2:1.Video: SRF

Denn kurz nach Ablauf der Strafe gegen Klas Dahlbeck erzielte Matthew DiMarsico seinen zweiten Treffer, nachdem er zuvor bereits zum 2:0 getroffen hatte. In der Folge gelang den Bündnern trotz weiterer guter Möglichkeiten bloss noch der Anschlusstreffer durch Michael Fora (46.). In der 59. Minute machte Eric Pohlkamp mit dem 5:3 alles klar, zuvor war Simon Knak (57.) nach einem Check gegen den Kopf unter die Dusche geschickt worden.

Auch im Mitteldrittel gibt es zwei schnelle Tore.Video: SRF

Die US Collegiate Selects gingen bereits in der 3. Minute in Führung. Zwar vergab Filip Zadina kurz darauf eine Topchance zum 1:1 - wie auch zwei Minuten später der finnische Verstärkungsspieler Niko Huuhtanen. Doch ging es in Ordnung, dass die Uni-Talente schon zur ersten Pause vorne lagen. In der 18. Minute scheiterte Finley am Pfosten.

Somit sind die Davoser am Sonntagabend gegen das Team Canada gefordert, wollen sie die Halbfinals direkt erreichen.

epa12614892 U.S. Collegiate Selects&#039; Mathew Dimarsico scores against Davos&#039; goalie Sandro Aeschlimann during the game between HC Davos of Switzerland and US Collegiate Selects at the 97th Sp ...
Die Davoser leisteten sich immer wieder grobe defensive Aussetzer.Bild: keystone

Davos - US Collegiate Selects 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Davos. - 6267 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kova/Sir (FIN/CZE), Obwegeser/Axman.
Tore: 3. Finley (Fink) 0:1. 22. (21:42) DiMarsico (Fink) 0:2. 23. (22:13) Frehner 1:2. 37. (36:41) Jung (Asplund, Gross/Ausschluss Dahlbeck!) 2:2. 38. (37:12) DiMarsico (Cerrato) 2:3. 42. Finley (Hughes, Plante) 2:4. 46. Fora (Corvi, Lemieux) 3:4. 58. Pohlkamp (Finley, Plante/Ausschluss Knak) 3:5.
Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Knak) plus Spieldauer (Knak) gegen Davos, 2mal 2 Minuten gegen US Collegiate Selects.
Davos: Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Fora, Gross; Andersson, Jung; Barandun; Stransky, Corvi, Lemieux; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Ryfors, Tambellini; Huuhtanen, Nussbaumer, Knak; Komarov.
US Collegiate Selects: Gajan; McCartthy, Livanavage; Pohlkamp, Wiebe; Borgesi, Gadowsky; Keenan; Muldowney, Plante, Musa; Wiebusch, Cerrato, DiMarsico; Fink, Hughes, Finley; Walsh, Nelson, Pelosi; Stockfish.
Bemerkungen: 18. Pfostenschuss Finley. (abu/sda)

Marc Wieser erlebt den Spengler Cup neu: «Ich wollte aus der Bubble raus»
Mehr Eishockey:
Für den puren Genuss: 33 aussergewöhnliche Sportfotos von 2025
Themen
avatar
OldMaple
27.12.2025 22:39registriert August 2024
Die US-Auswahl ist bislang die grösste Überraschung beim Spengler Cup. Super im Skaten, Blocken und Zusammenspiel für die nächste Torchance. Bislang ein super Team. Und ja, ich bin kein Fan der USA. Aber ein grosser Fan von Eishockey.
287
Melden
Zum Kommentar
avatar
Ombudsmann
27.12.2025 20:47registriert Februar 2023
Sind die HCD-Fans im Schlafmodus?
206
Melden
Zum Kommentar
avatar
Rotino
27.12.2025 21:38registriert Mai 2025
Jedes Jahr dass Gleiche. Immer schön motzen. Müsst ja nicht schauen. Aber hui dann könnte man ja nichts meckern 4🤦‍♂️
2013
Melden
Zum Kommentar
16
