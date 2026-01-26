freundlich
SBB: Störung erschwert Kauf von Bahn- und Busbilletts

Eine Frau vergleicht Streckenbillett und Sparbillett via SBB App auf ihrem Smartphone fuer die Strecke Zuerich-HB - Bern, fotografiert am Dienstag, 2. Juli 2024 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler ...
Das Login auf der Internetseite swisspass.ch, auf dem SBB-Webshop und der SBB Mobile App war nur eingeschränkt möglich.Bild: KEYSTONE

Du kannst momentan keine SBB-Billette kaufen? Du bist nicht allein

26.01.2026, 15:4326.01.2026, 15:43

Eine technische Störung erschwert seit Montagmorgen den Billettkauf im öffentlichen Verkehr der Schweiz. Das Login auf der Internetseite swisspass.ch, auf dem SBB-Webshop und der SBB Mobile App war nur eingeschränkt möglich.

Auf Anfrage sagte SBB-Mediensprecherin Mara Zenhäusern zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Spezialisten arbeiteten «mit Hochdruck» an der Lösung des technischen Problems.

Bis es gelöst sei, könnten Billetts auf den genannten Plattformen «als Gast», also ohne Login, gekauft werden. Zudem seien Tickets in den Reisezentren der SBB oder an Automaten erhältlich. Das Zugpersonal sei informiert.

Von der technischen Störung betroffen waren auch Besitzerinnen und Besitzer von Halbtax-plus-Abonnementen. Sie konnten Billetts nicht mir ihren Guthaben bezahlen. Eine Rückerstattung von Geld auf das Halbtax-plus-Abonnement sei nicht vorgesehen, sagte Zenhäusern.

Der Grund für die Störung ist laut der Mediensprecherin noch nicht bekannt. (sda)

Mehr zur SBB:

Für 45 Franken pro Tag in der ganzen Schweiz unterwegs – so funktioniert das ÖV-Angebot
