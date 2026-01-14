wechselnd bewölkt
SBB: Das ist das neue schweizweite Angebot für 45 Franken

Für 45 Franken pro Tag in der ganzen Schweiz unterwegs – so funktioniert das ÖV-Angebot

Bis am 3. Februar verkauft die Branche des öffentlichen Verkehrs vergünstigte Tageskarten. Doch wer sich eine Rückkehr des Ausflug-Abos erhofft hatte, wird enttäuscht.
14.01.2026, 19:4714.01.2026, 19:47
Stefan Ehrbar / ch media

Wer einen Tag lang mit dem öffentlichen Verkehr in der Schweiz unterwegs sein will, bezahlt mit dem Halbtax zum Normalpreis 78 Franken für eine Tageskarte in der 2. Klasse und 128 Franken in der 1. Klasse. Das geht nun günstiger: Bis am 3. Februar verkaufen die SBB und andere Betriebe des öffentlichen Verkehrs den Freizeitpass. Für 450 Franken (2. Klasse) respektive 630 Franken (1. Klasse) erhält man damit 10 Tageskarten.

sbb zug schnee öv schweiz
GA-Komfort für 45 Franken pro Tag: Das bietet die ÖV-Branche zurzeit mit dem «Freizeitpass».Bild: zvg

Diese können bis zum 31. Dezember eingelöst werden. Die Reisetage müssen selbständig online im Swisspass-Konto oder an einer Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs aktiviert werden. An den Reisetagen müssen Nutzerinnen und Nutzer des Angebots in Besitz eines gültigen Halbtax-Abos sein.

Das Angebot kommt mit einer Einschränkung: Das Guthaben des Halbtax Plus kann nicht verwendet werden, um es zu erwerben. Zudem ist der Freizeitpass ausschliesslich auf dem Swisspass erhältlich. Das Angebot ist persönlich und kann nicht umgetauscht, erstattet oder hinterlegt werden. Der Pass gilt für Fahrten im GA-Bereich.

Spar-Tageskarten sind günstiger

Das Angebot erinnert an das Ausflugs-Abo, das bis März 2024 existierte und aus wahlweise 20 oder 30 Tageskarten für den Preis von 900 Franken (45 Franken pro Tag) respektive 1200 Franken (40 Franken pro Tag) bestand. Allerdings wird es dieses nicht ersetzen, wie SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg sagt. Der Freizeitpass sei ein zeitlich befristetes Aktionsangebot, das Freizeitreisen mit dem öffentlichen Verkehr für Inhaber eines Halbtaxabos «besonders attraktiv» machen soll. Nach dem 3. Februar dürfte es also bis auf Weiteres nicht mehr erhältlich sein.

Noch günstiger unterwegs sind Reisende mit Spar-Tageskarten. Diese gibt es mit Halbtax ab 29 Franken für die 2. Klasse. Allerdings ist das Kontingent begrenzt. Spar-Tageskarten sind deshalb oft ausverkauft, und je kurzfristiger sie erworben werden, desto teurer sind sie. Für den nächsten Tag kosten sie in der Regel 69 Franken. Spar-Tageskarten können online auf dieser Internetseite erworben werden.

Eine weitere Alternative kann die Gemeinde-Tageskarte sein, die mit Halbtax ab 39 Franken pro Tag verkauft wird und mehr kostet, je näher am Gültigkeitstag sie erworben wird. Die Verfügbarkeit der Gemeinde-Tageskarten wird auf einer Internetseite aufgeführt, abgeholt werden müssen diese allerdings bei der Gemeindeverwaltung des jeweiligen Ortes. Der Haken: Bei weitem nicht alle Gemeinden beteiligen sich am Angebot. (aargauerzeitung.ch)

