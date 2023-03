SBB und Alstom einigen sich über Entschädigung bei Dosto-Zügen

Heute fahren die Züge demnach zwischen zwei Störungen 15'000 bis 20'000 Kilometer weit, was über dem Durchschnitt der restlichen Personenverkehrsflotte der SBB liege. Auch bei den Zugausfällen konnte das Niveau der bestehenden Flotte mittlerweile erreicht werden. Somit bildet der FV-Dosto laut SBB «das zuverlässige Rückgrat des Fernverkehrs in der Schweiz».

So wird Alstom unter anderem die Instandhaltung der Züge über die vertraglich vereinbarte Frist hinaus gewährleisten. Dazu gehört auch die Lieferung der in den nächsten Jahren notwendigen Ersatzteile, wie es in einer Mitteilung der SBB hiess. Zudem werde Alstom in die weitere Verbesserung des Fahrkomforts investieren und die Ausbildung des SBB-Personals mit der Lieferung und Betreuung entsprechender Simulatoren unterstützen.

Töfffahrer (17) kracht in Kienberg SO in Leitplanke – schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Selbstunfall am Sonntagnachmittag in Kienberg SO schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter der Rega flog den den Verletzten in ein Spital.