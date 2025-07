Temu will laut Medienbericht in der Schweiz Lebensmittel verkaufen

Mehr «Schweiz»

Die chinesische Shopping-Plattform Temu plant einem Medienbericht zufolge den Einstieg in den Schweizer Lebensmittelmarkt. Nach dem Start in Deutschland bereitet der Konzern nun sein Angebot für die Schweiz vor, berichtete der «Tages-Anzeiger» am Samstag.

Ein konkretes Startdatum steht noch nicht fest, doch laut Recherchen der Zeitung laufen intern die Vorbereitungen. In Deutschland verkauft Temu bereits heute Frischwaren wie Fleisch, Getränke und Süssigkeiten.

Temu gehört zum chinesischen E-Commerce-Giganten Pinduoduo und ist für tiefe Preise bekannt. Das Unternehmen setzt auf ein sogenanntes «Local-to-Local»-Modell: Produkte sollen direkt von lokalen Händlern beschafft und an Kundinnen und Kunden geliefert werden.

Temu wächst international rasant. In mehreren europäischen Ländern gehört die Plattform bereits zu den meistgenutzten Shopping-Apps. (sda/awp)

Mehr zu Temu: