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SBB: Paar hat Sex im Zug – und geht dann auf Mitarbeiter los

Ein Zug &quot;Friedrich Duerrenmatt&quot; der SBB steht beim Bahnhof Biel, bei der Einweihung des neuen Bahnangebots in der Nordwestschweiz, am Freitag, 28. November 2025 in Biel. Per Fahrplanwechsel ...
Zwei Deutsche sollen am Wochenende SBB-Mitarbeiter angegriffen haben.Bild: keystone

Paar hat Sex im Zug – und geht dann auf Mitarbeiter los

Ein Paar vergnügt sich in einer Bahn. Als Mitarbeiter einschreiten, hört das Duo nur kurz auf. Dann spielen sich gewaltsame Szenen ab.
05.05.2026, 08:0005.05.2026, 08:00
Ein Artikel von
t-online

Ein 35-Jähriger und eine 29-Jährige haben in der Nacht auf Sonntag in einer Bahn in der ersten Klasse Sex gehabt. Als Bahnmitarbeiter ihnen daraufhin die Weiterfahrt untersagten, griffen sie die Mitarbeiter an, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Der Zug war den Angaben zufolge in Richtung Basel unterwegs, als Sicherheitsmitarbeiter der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) das Paar aufforderten, aufzuhören und den Zug zu verlassen. Am Bahnhof Schopfheim im Landkreis Lörrach folgten die beiden schliesslich der Anweisung und stiegen aus.

Am Bahnsteig eskalierte die Situation jedoch: Das Paar griff die 41-jährige Bahnmitarbeiterin und ihren 39-jährigen Kollegen an, wie die Bundespolizei berichtete. Der 35-Jährige soll zugeschlagen haben. Beide Opfer erlitten Rötungen im Gesicht. Die deutsche Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

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Füsse raus, Dose auf, Stumpen rein: Dieser Herr lässt es sich 2003 in der ersten Klasse zwischen Schüpfheim-Konolfingen gutgehen.
quelle: keystone/martin ruetschi
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