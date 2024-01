Verspätungen und Ausfälle: Züge zwischen Zürich und Olten fahren wieder

Der Banhnverkehr zwischen Zürich und Olten ist nicht mehr eingeschränkt, melden die SBB. Der Grund war eine technische Störung an der Bahnanlage.

Kaum sind die Buden der Weihnachtsmärkte eingepackt, sorgt eine Plakatkampagne in den Strassen der Westschweiz für Aufsehen. Die Botschaft? «Vaches maigres», also magere Kühe. Brutal, aber sehr deutlich.

Die Bürgersteige sind weiss, die Lebern am Anschlag. Hier sind wir also am Anfang eines neuen Jahres. Wir fassen gute Vorsätze, schicken die Kinder zurück zur Schule, vermeiden eine Coronainfektion, machen uns Sorgen um die Steuern und trotzen der Depression. Kurzum: Wir befinden uns im «Januarloch». Mit anderen Worten: Nachdem wir den 13. Monatslohn für Geschenke verprasst haben, bleiben uns zwanzig Franken, um einen gerade begonnenen Monat zu überstehen.