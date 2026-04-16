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Störung bei der SBB: Verkehr zwischen Olten und Luzern unterbrochen

Störung bei der SBB: Verkehr zwischen Olten und Luzern unterbrochen

16.04.2026, 18:1516.04.2026, 18:15
Betroffen ist die Strecke Olten-Aarburg – und somit auch die Linie nach Luzern.
Betroffen ist die Strecke Olten-Aarburg – und somit auch die Linie nach Luzern.Bild: sbb

Wegen einer Weichenstörung im Bahnhof Olten ist am Donnerstagabend der Bahnverkehr zwischen Olten und Aarburg-Oftringen vollständig unterbrochen. Auf dieser Strecke sei aktuell kein Zugverkehr möglich, vermeldeten die SBB auf ihrer Website.

Betroffen seien die Linien IC21, IR26, IR27, RE24, S23 und S29. Es sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Reisende zwischen Basel SBB, Olten und Luzern, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano, Milano Centrale reisen via Zürich HB; Reisende zwischen Luzern und Olten sollen via Rotkreuz reisen.

Für die Strecke zwischen Olten und Aarburg-Oftringen sind vier Ersatzbusse im Einsatz. Die SBB geben an, dass die Einschränkung bis mindestens 19.00 Uhr dauern werde.

(cpf)

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