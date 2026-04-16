Trump: Israel und Libanon haben Waffenruhe zugestimmt ++ Hegseth droht Iran

Laut US-Präsident Donald Trump haben Israel und Libanon einer zehntägigen Waffenruhe, beginnend um 11 Uhr abends (Schweizer Zeit), zugestimmt. Dies berichtete Trump in einem Post auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.
Er habe mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dessen israelischen Pendant Benjamin Netanjahu gesprochen: «Die beiden Anführer haben, um FRIEDEN zwischen ihren Ländern zu erreichen, zugestimmt, eine zehntägige Waffenruhe, die um 17 Uhr (amerikanische Zeit) beginnt.» In dem Statement wird die paramilitärische Hisbollah, mit welcher Israel seit geraumer Zeit Raketengefechte austrägt, nicht erwähnt. (cpf)
Er habe mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dessen israelischen Pendant Benjamin Netanjahu gesprochen: «Die beiden Anführer haben, um FRIEDEN zwischen ihren Ländern zu erreichen, zugestimmt, eine zehntägige Waffenruhe, die um 17 Uhr (amerikanische Zeit) beginnt.» In dem Statement wird die paramilitärische Hisbollah, mit welcher Israel seit geraumer Zeit Raketengefechte austrägt, nicht erwähnt. (cpf)