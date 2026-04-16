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Bahnverkehr zwischen Olten und Luzern nach Unterbrechung wieder frei

Bahnverkehr zwischen Olten und Luzern nach Unterbrechung wieder frei

16.04.2026, 18:1516.04.2026, 21:36
Betroffen ist die Strecke Olten-Aarburg – und somit auch die Linie nach Luzern.
Betroffen ist die Strecke Olten-Aarburg – und somit auch die Linie nach Luzern.Bild: sbb

Wegen einer Weichenstörung im Bahnhof Olten waram Donnerstagabend der Bahnverkehr zwischen Olten und Aarburg-Oftringen vollständig unterbrochen. Auf dieser Strecke sei aktuell kein Zugverkehr möglich, vermeldeten die SBB auf ihrer Website.

Betroffen waren die Linien IC21, IR26, IR27, RE24, S23 und S29. Es sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Reisende zwischen Basel SBB, Olten und Luzern, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano, Milano Centrale reisen via Zürich HB; Reisende zwischen Luzern und Olten sollen via Rotkreuz reisen.

Für die Strecke zwischen Olten und Aarburg-Oftringen waren vier Ersatzbusse im Einsatz. Die SBB gaben vorerst an, dass die Einschränkung bis mindestens 19.00 Uhr dauern werde. Kurz nach 19.00 Uhr vermeldeten die SBB, dass die Störung nun behoben sei; eine gute halbe Stunde später hatte sich der Zugverkehr wieder normalisiert.

(cpf)

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