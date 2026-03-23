Bauarbeiten zwischen Affoltern und Albis-Knonau: Es kommt zu Einschränkungen

Aufgrund von Bauarbeiten wird der Abschnitt Affoltern am Albis – Knonau zwischen dem 29. März und 12. Mai 2026 mehrmals gesperrt. Die Sperrungen haben Fahrplanänderungen, Fahrzeitverlängerungen und Zugausfälle zur Folge.

Mehr «Schweiz»

Auf der Strecke der S5 zwischen Pfäffikon SZ und Zug erneuern die SBB die Fahrbahn auf dem Abschnitt Affoltern am Albis–Knonau. Um die Arbeiten ausführen zu können, kommt es an mehreren Daten zu Sperrungen in beiden Richtungen. Dies führt zu einem geänderten Fahrplan und Ausfällen.

Die Einschränkungen im Detail.

Totalsperre der Strecke Affoltern am Albis – Knonau

Von Freitag, 17. April, 21.55 Uhr, bis Montag, 4. Mai 2026, 5.10 Uhr, ist die Strecke zwischen Affoltern am Albis und Knonau in beiden Richtungen durchgehend gesperrt. Die Totalsperre führt zur folgenden Fahrplanänderung:

Die Züge der S5 und SN5 auf der Strecke Pfäffikon SZ–Zug fallen zwischen Affoltern am Albis und Zug aus. Reisende benützen die Bahnersatzbusse. In den Bahnersatzbussen können aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse keine Velos transportiert werden.

Reisende benützen die Bahnersatzbusse. In den können aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse Zusätzlich wird es vom 13. Juli bis 3. August 2026 eine Totalsperre zwischen Zürich Altstetten und Bonstetten-Wettswil geben. Es werden Bahnersatzbusse verkehren.

Reisende sollten Online-Fahrplan prüfen

Die SBB raten wegen der Einschränkungen Reisenden, vor der Fahrt jeweils den Online-Fahrplan zu konsultieren. Bei Fragen kann auch das SBB-Contact-Center weiterhelfen. (ome)