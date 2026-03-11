SBB-Verwaltungspräsidentin Monika Ribar Bild: keystone

SBB schreiben hohen Gewinn und verzeichnen Rekord bei Reisenden – doch die Zahlen täuschen

Die SBB haben 2025 erneut mehr Reisende transportiert - täglich waren 1,43 Millionen Personen unterwegs. Engpässe seien darum absehbar und ein Ausbau der Infrastruktur nötig, hiess es am Mittwoch an der Jahresmedienkonferenz.

Deshalb müssten die SBB weiter sparen und effizienter werden. Die gestiegene Nachfrage sorgte zwar für mehr Erträge im Personenverkehr, hiess es in Bern. Doch demgegenüber standen höhere Betriebs‐ und Instandhaltungskosten, ein höherer Energieaufwand sowie rückläufige Erträge im Güterverkehr.

Das Jahresergebnis falle mit 496 Millionen Franken (2024: 275 Millionen Franken) vermeintlich hoch aus. Doch rund die Hälfte dieses Betrags entfalle auf Einmaleffekte. Dies trage nicht zur Reduktion der Verschuldung bei - diese sei weiterhin zu hoch.

Die SBB erwirtschafteten letztendlich angesichts steigender Kosten zu wenig, um die notwendigen Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. (sda)