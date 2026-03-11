wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

SBB schreiben hohen Gewinn und verzeichnen Rekord bei Reisenden

SBB-Verwaltungspräsidentin Monika Ribar
SBB-Verwaltungspräsidentin Monika RibarBild: keystone

SBB schreiben hohen Gewinn und verzeichnen Rekord bei Reisenden – doch die Zahlen täuschen

11.03.2026, 09:4111.03.2026, 10:16

Die SBB haben 2025 erneut mehr Reisende transportiert - täglich waren 1,43 Millionen Personen unterwegs. Engpässe seien darum absehbar und ein Ausbau der Infrastruktur nötig, hiess es am Mittwoch an der Jahresmedienkonferenz.

Deshalb müssten die SBB weiter sparen und effizienter werden. Die gestiegene Nachfrage sorgte zwar für mehr Erträge im Personenverkehr, hiess es in Bern. Doch demgegenüber standen höhere Betriebs‐ und Instandhaltungskosten, ein höherer Energieaufwand sowie rückläufige Erträge im Güterverkehr.

Das Jahresergebnis falle mit 496 Millionen Franken (2024: 275 Millionen Franken) vermeintlich hoch aus. Doch rund die Hälfte dieses Betrags entfalle auf Einmaleffekte. Dies trage nicht zur Reduktion der Verschuldung bei - diese sei weiterhin zu hoch.

Die SBB erwirtschafteten letztendlich angesichts steigender Kosten zu wenig, um die notwendigen Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. (sda)

Mehr zur SBB:

SBB lassen Halt in Aarau sausen – Passagiere müssen bis Brugg weiterfahren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Probleme mit Halbtax Plus der SBB
1 / 5
Probleme mit Halbtax Plus der SBB

Wer sein SBB-Halbtax-Plus zu früh zahlt, zahlt zwei Abos.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tote Tauben am Zürcher Hauptbahnhof – das sagen die SBB dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
12
Raiffeisen mit deutlich tieferem Gewinn 2025
Raiffeisen hat im vergangenen Jahr den Druck auf die Zinsmargen zu spüren bekommen und weniger verdient. Im Hypothekarmarkt hat die Gruppe ihren Marktanteil weiter erhöht.
Der Gewinn lag mit 1,09 Milliarden Franken um 9,9 Prozent unter dem Vorjahresergebnis, wie die zweitgrösste Bankengruppe der Schweiz am Mittwoch mitteilte. Auch der Geschäftserfolg, also das operative Ergebnis, lag mit 1,29 Milliarden (-9,1%) unter dem Vorjahresergebnis.
Zur Story