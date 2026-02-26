freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

Bauarbeiten zwischen Oerlikon und Flughafen: Das ändert sich am Fahrplan

Passengers walk along the platform at Zurich Airport train station in Kloten in the canton of Zurich, Switzerland, pictured on October 3, 2008. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Reisende gehen am Bahnhof Zueri ...
Am Zürich Flughafen sowie am Bahnhof Oerlikon wird es wegen Bauarbeiten ab dem 6. März zu Einschränkungen kommen.Bild: KEYSTONE

SBB-Bauarbeiten zwischen Zürich Oerlikon und Flughafen: Das ändert sich am Fahrplan

Wegen Unterhaltsarbeiten ist der Zugverkehr von Freitagnacht, 6. März, bis Montag früh, 16. März 2026, eingeschränkt. Die Arbeiten haben Zugausfälle und geänderte Fahrzeiten zur Folge.
26.02.2026, 10:3026.02.2026, 10:30

Die SBB führen zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen von Freitagnacht, 6. März, bis Montagfrüh, 16. März 2026, Unterhaltsarbeiten durch. Weitere Arbeiten werden von Montagnacht, 16. März, bis Samstagfrüh, 21. März 2026, jeweils nachts von 23.50 bis 5.20 Uhr ausgeführt.

Die Strecke kann deshalb nur einspurig befahren werden. Dabei kommt es zu Zugausfällen und geänderten Fahrzeiten.

Das ändert sich konkret.

Inhaltsverzeichnis
Die Fahrplanänderungen im FernverkehrDie Fahrplanänderungen im RegionalverkehrDas raten die SBB

Die Fahrplanänderungen im Fernverkehr

In der Nacht von Freitag/Samstag, 6./7. März 2026, sowie in den Nächten von Montag/Dienstag, 16./17. März 2026, bis Freitag/Samstag, 20./21.März 2026, jeweils von 23.50 bis 5.20 Uhr, haben die Unterhaltsarbeiten folgende Auswirkung im Fernverkehr:

  • Der EC 94 München–St.Margrethen–Zürich HB wird umgeleitet und hält nicht in Zürich Flughafen. Reisende nach Zürich Flughafen benützen ab Winterthur den IR13.

Von Samstag, 7. März 2026, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 15. März 2026, Betriebsschluss, führen die Unterhaltsarbeiten zu folgenden weiteren Einschränkungen im Fernverkehr:

  • Die EC-Züge Zürich HB–St.Margrethen–München, die IC5, die IC8/81 sowie die IR/RE 75 werden in beiden Richtungen umgeleitet und halten nicht in Zürich Flughafen.
  • Die IR36-Züge fallen zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen in beiden Richtungen aus.
  • Der frühmorgendliche IR16 mit Abfahrtszeit 4.18 Uhr ab Bern fällt von Zürich HB nach Zürich Flughafen aus und endet während dieser Zeit in Zürich HB.

Die Fahrplanänderungen im Regionalverkehr

Von Samstag, 7. März 2026, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 8. März 2026, Betriebsschluss, sind zusätzlich zum Einspurbetrieb auch Gleise in Zürich Flughafen gesperrt. Dies hat im Regionalverkehr folgende Auswirkungen:

  • Die Züge der S24 fallen zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen in beiden Richtungen aus. Reisende benützen die übrigen Verbindungen.

Das raten die SBB

Die SBB empfehlen allen Reisenden, vor jeder Fahrt die Verbindungen im Online-Fahrplan oder der SBB Mobile App zu prüfen. Diese sind angepasst und schlagen jeweils die besten Verbindungen vor.

Zusätzlich informieren die SBB ihre Kundinnen und Kunden mit Durchsagen im Zug sowie über Störungs- und Betriebslagemonitore am Bahnhof über die Fahrplananpassungen. (ome)

Mehr zur SBB:

SBB lassen Halt in Aarau sausen – Passagiere müssen bis Brugg weiterfahren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Probleme mit Halbtax Plus der SBB
1 / 5
Probleme mit Halbtax Plus der SBB

Wer sein SBB-Halbtax-Plus zu früh zahlt, zahlt zwei Abos.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tote Tauben am Zürcher Hauptbahnhof – das sagen die SBB dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sanija Ameti legt Berufung gegen Urteil ein
Sanija Ameti hat Berufung gegen ihre Verurteilung wegen Störung der Glaubensfreiheit angemeldet. Das geht aus einem Beitrag von JSVP-Präsident Nils Fiechter auf X hervor. Damit könnte sich das Zürcher Obergericht mit dem Fall beschäftigen.
Zur Story