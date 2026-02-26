Am Zürich Flughafen sowie am Bahnhof Oerlikon wird es wegen Bauarbeiten ab dem 6. März zu Einschränkungen kommen. Bild: KEYSTONE

SBB-Bauarbeiten zwischen Zürich Oerlikon und Flughafen: Das ändert sich am Fahrplan

Wegen Unterhaltsarbeiten ist der Zugverkehr von Freitagnacht, 6. März, bis Montag früh, 16. März 2026, eingeschränkt. Die Arbeiten haben Zugausfälle und geänderte Fahrzeiten zur Folge.

Mehr «Schweiz»

Die SBB führen zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen von Freitagnacht, 6. März, bis Montagfrüh, 16. März 2026, Unterhaltsarbeiten durch. Weitere Arbeiten werden von Montagnacht, 16. März, bis Samstagfrüh, 21. März 2026, jeweils nachts von 23.50 bis 5.20 Uhr ausgeführt.

Die Strecke kann deshalb nur einspurig befahren werden. Dabei kommt es zu Zugausfällen und geänderten Fahrzeiten.

Das ändert sich konkret.

Die Fahrplanänderungen im Fernverkehr

In der Nacht von Freitag/Samstag, 6./7. März 2026, sowie in den Nächten von Montag/Dienstag, 16./17. März 2026, bis Freitag/Samstag, 20./21.März 2026, jeweils von 23.50 bis 5.20 Uhr, haben die Unterhaltsarbeiten folgende Auswirkung im Fernverkehr:

Der EC 94 München–St.Margrethen–Zürich HB wird umgeleitet und hält nicht in Zürich Flughafen. Reisende nach Zürich Flughafen benützen ab Winterthur den IR13.

Von Samstag, 7. März 2026, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 15. März 2026, Betriebsschluss, führen die Unterhaltsarbeiten zu folgenden weiteren Einschränkungen im Fernverkehr:

Die EC-Züge Zürich HB–St.Margrethen–München, die IC5, die IC8/81 sowie die IR/RE 75 werden in beiden Richtungen umgeleitet und halten nicht in Zürich Flughafen.

Die IR36-Züge fallen zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen in beiden Richtungen aus.

Der frühmorgendliche IR16 mit Abfahrtszeit 4.18 Uhr ab Bern fällt von Zürich HB nach Zürich Flughafen aus und endet während dieser Zeit in Zürich HB.

Die Fahrplanänderungen im Regionalverkehr

Von Samstag, 7. März 2026, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 8. März 2026, Betriebsschluss, sind zusätzlich zum Einspurbetrieb auch Gleise in Zürich Flughafen gesperrt. Dies hat im Regionalverkehr folgende Auswirkungen:

Die Züge der S24 fallen zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen in beiden Richtungen aus. Reisende benützen die übrigen Verbindungen.

Das raten die SBB

Die SBB empfehlen allen Reisenden, vor jeder Fahrt die Verbindungen im Online-Fahrplan oder der SBB Mobile App zu prüfen. Diese sind angepasst und schlagen jeweils die besten Verbindungen vor.

Zusätzlich informieren die SBB ihre Kundinnen und Kunden mit Durchsagen im Zug sowie über Störungs- und Betriebslagemonitore am Bahnhof über die Fahrplananpassungen. (ome)