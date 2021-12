Störung der SBB-Anzeigetafeln in mehreren grossen Bahnhöfen

In Bern fährt der Mafia-Kassier im Mini vor – wie die 'Ndrangheta bei uns Geld eintreibt

Alle paar Tage holte die italienische 'Ndrangheta im Berner Kirchenfeldquartier Geld aus kriminellen Geschäften ab. Die Bundesanwaltschaft war nicht an Ermittlungen interessiert.

Die Temperatur lag nahe am Gefrierpunkt, als der Italiener A.* (59) kurz vor 19.30 Uhr mit seinem Mini One in Bern ankam. Er war an jenem Montag, dem 2. Dezember 2019, kurz vor halb fünf Uhr nachmittags in Morcote im Tessin losgefahren. Ziemlich genau drei Stunden später hielt er seinen Wagen im Berner Kirchenfeldquartier an. Schon nach fünf Minuten fuhr er wieder los in Richtung Lugano. Dort traf er sofort seinen Boss und Auftraggeber B.* (42), ein offensichtlich hochrangiges Mafia-Mitglied. A. übergab ihm das Geld, vermutlich einige zehntausend Franken, die er in Bern abgeholt hatte.