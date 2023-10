2 Wochen keine Züge im ganzen Kanton Glarus

Vom 23. Oktober bis 5. November fahren von Ziegelbrücke bis Linthal keine Züge. Reisende müssen auf Bahnersatzbusse umsteigen und mit längeren Fahrzeiten und anderen Haltestellen rechnen. Die SBB erneuern in dieser Zeit Bahnhöfe und Fahrbahn.

Die SBB müssen Ende Oktober die Fahrbahn zwischen Nieder- und Oberurnen und Ziegelbrücke erneuern, wie es in einer Mitteilung der Bundesbahnen am Freitag hiess. Diese Arbeiten seien notwendig, damit die Züge künftig sicher und pünktlich ans Ziel kommen. Um zügiger voranzukommen, sperren die SBB die Strecke komplett – so seien auch die Auswirkungen auf Reisende geringer.

Die SBB erneuern das Glarner Schienennetz. Bild: KEYSTONE

Weiter hinten im Kanton Glarus werden seit August 2023 die Bahnhöfe umgebaut. Deshalb verkehren bis am 9. Dezember bereits Bahnersatzbusse von Schwanden bis Linthal. Diese Linien werden nun verlängert, sodass kein Umsteigen nötig wird. Zusätzlich verkehren tagsüber Expressbusse zwischen Schwanden und Ziegelbrücke mit einzigem Halt in Glarus.

Um zusätzlich Zeit einzusparen, fahren die Busse nicht überall die Bahnhöfe an. Die Ersatzhaltestellen seien entsprechend signalisiert und im Online-Fahrplan ersichtlich, so die SBB weiter. (sda)