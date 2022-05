Dank der Airbags sei der Autofahrer unverletzt geblieben und habe das Fahrzeug selbstständig verlassen können. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann das Auto unter Alkoholeinfluss gelenkt habe, teilte die Polizei weiter mit. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (sda)

Der 52-jährige ortskundige Autofahrer sei von Schaffhausen in Richtung Merishausen unterwegs gewesen, teilte die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Nach eigenen Aussagen habe der Autolenker ein auf der Strasse stehendes Wildtier ausweichen müssen.

Bei einem Autounfall in Schaffhausen ist am Donnerstagabend ein Automobilist mit seinem Wagen von der Strasse abgekommen, ein Wiesenbord hinunter gerutscht und erst bei einem Bach zum Stillstand gekommen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Autofahrer fährt in Bach in Schaffhausen – Totalschaden

