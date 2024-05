Fast nur Aussenstehende an der Palästina-Demo der ETH verzeigt

Pro-Palästina-Demo an der ETH Zürich – Polizei trägt Demonstranten aus dem Gebäude

In dieser Woche kam es auch im Hauptgebäude der Uni Zürich zu einem Sitzstreik. Zu Verzeigungen kam es dort nicht; die Demonstrierenden zogen kurz nach Ablauf eines Ultimatums freiwillig ab. (sda)

Ein Teil der Protestierenden verliess daraufhin die Halle freiwillig. Ein harter Kern von 28 Personen blieb indes sitzen und wurde in der Folge von der Stadtpolizei kontrolliert, weggewiesen und verzeigt. Es handelte sich um 13 Frauen und 15 Männer im Alter zwischen 17 und 78 Jahren.

Am Dienstag vor einer Woche hatten sich mehrere Dutzend Personen im Hauptgebäude der ETH Zürich zu einem Sitzstreik versammelt. Die Hochschulleitung tolerierte den politischen Protest nicht.

Bei fünf der verzeigten Personen habe es sich um ETH-Angehörige gehandelt, bestätigte die Medienstelle der Hochschule eine Meldung von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) vom Freitag. Vier Personen sind gemäss ETH-Angaben an der Hochschule als als Studierende registriert, eine Person ist in Teilzeit bei ihr angestellt.

28 Personen sind nach einer propalästinensischen Demo an der ETH Zürich am Dienstag vor einer Woche verzeigt worden – 23 davon waren Aussenstehende.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Immobilien-Experte: «Der Bundesrats-Lohn reicht nicht, um in Zürich ein Haus zu kaufen»

Angriff in Zofingen AG: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 43-jährigen Spanier

In der Schweiz herrscht «Kindermangel» – und das ist ein ernstes Problem

Biel steht mit Bern in Kontakt für Ausrichtung des ESC 2025

So viel (oder wenig) Steuern gingen flöten, wenn die FIFA abwandern würde

Verlegt die FIFA ihren Hauptsitz ins Ausland? Der Fussball-Weltverband hat an seinem Kongress in Bangkok am Freitag eine Statuten-Änderung beschlossen. «Bis unsere Mitglieder etwas anderes entscheiden, bleibt Zürich unser Hauptsitz», sagte ein FIFA-Sprecher auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur DPA.