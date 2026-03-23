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Schweiz verfehlt das 2011 festgelegte Bildungsziel immer mehr

KEYPIX - Kinder der ersten Klasse am ersten Schultag in der Schule Chruezaecher in Regensdorf, aufgenommen am Montag, 18. August 2025 in Regensdorf. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Nicht alle sind in der Schule interessiert wie dieses Mädchen der 1. Klasse in Regensdorf.Bild: keystone

Schweiz verfehlt das 2011 festgelegte Bildungsziel immer mehr

23.03.2026, 10:5723.03.2026, 11:06

In der Schweiz erreichen noch 90,1 Prozent aller 25-Jährigen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II. Das zeigt der neuste Bildungsbericht Schweiz, der alle vier Jahre vorgelegt wird. Ziel wäre, dass 95 Prozent aller 25-Jährigen einen solchen Abschluss aufweisen.

Die Abschlussquote sei weiter gesunken, teilten der Bund und die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) am Montag mit. Im Jahr 2016 hätten noch 91,5 Prozent aller 25-Jährigen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II erreicht. Zu dieser Stufe gehören die berufliche Grundbildung, Gymnasien und Fachmittelschulen.

Der Bund und die EDK sind die Besteller des neuen Bildungsberichts Schweiz, den es seit 2010 gibt und der alle vier Jahre aufzeigt, wie es um die Bildung in der Schweiz steht.

Am Montag nahmen Bundespräsident Guy Parmelin und der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay als aktueller Präsident der EDK den Bericht in Bern entgegen. Erarbeitet hat ihn die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF. (pre/sda)

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