Zürcher Quartier Aussersihl soll eigenes Gymi erhalten

Zürcher Arbeiterquartier Aussersihl soll eigenes Gymi erhalten

13.11.2025, 10:4313.11.2025, 10:43

Das ehemalige Zürcher Arbeiterquartier Aussersihl soll ab 2027 ein eigenes Gymnasium erhalten. Der Regierungsrat hat beantragt, das Provisorium der Kanti Wiedikon beim Polizei- und Justizgebäude zu einer eigenständigen Schule zu machen.

Aufsicht auf die Baustelle des neuen Polizei- und Justizzentrums (PJZ) auf dem Areal des Gueterbahnhofs in Zuerich Aussersihl-Hard, aufgenommen am 29. Januar 2019. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Im Aussersihl soll das Provisorium der Kanti Wiedikon entstehen. Bild: KEYSTONE

Erst seit einem Jahr werden Schülerinnen und Schüler an der Hohlstrasse unterrichtet, bisher in einer Filiale der Kantonsschule Wiedikon. Schon bald soll das Provisorium dauerhaft geführt werden, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte.

Er begründet den Antrag mit dem erhöhten Bedarf an Schulraum. Das Schulhaus werde schon 2027/28 mit 650 Schülerinnen und Schülern ausgelastet sein. Eine dauerhafte Lösung entlaste die Quartiere Wiedikon, Albisrieden, Altstetten und Aussersihl.

Der Schulbetrieb der Kantonsschule Aussersihl soll im Provisorium weitergeführt werden. Geplant ist später ein Betrieb für bis zu 1500 Schülerinnen und Schüler. (sda)

Schweizer Männer in ländlichen Regionen haben schlechtere Spermien
Video: watson
