freundlich
DE | FR
burger
International
USA

US-Bischöfe kritisieren Trumps Abschiebepolitik

epa12515313 US President Donald Trump walks toward the residence after stepping off Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 09 November 2025. President Trump is returni ...
«Wir lehnen die wahllose Massenabschiebung von Menschen ab», hiess es in der Mitteilung der jährlichen Bischofskonferenz.Bild: keystone

Seltene Erklärung: US-Bischöfe kritisieren Trumps Abschiebepolitik

13.11.2025, 10:3313.11.2025, 10:33

Die Konferenz der Bischöfe in den USA hat in einer seltenen Erklärung den Umgang der Regierung unter Präsident Donald Trump mit Migranten kritisiert.

«Wir lehnen die wahllose Massenabschiebung von Menschen ab», hiess es in der Mitteilung der jährlichen Bischofskonferenz in Baltimore, «wir beten für ein Ende der entmenschlichenden Rhetorik und Gewalt».

«Es betrübt uns, in welchem Zustand sich die aktuelle öffentliche Debatte befindet und wie Einwanderer verunglimpft werden», schrieben die Bischöfe. Die Bedingungen in den Abschiebezentren seien besorgniserregend. Ausserdem herrsche in den Kirchengemeinden ein «Klima der Angst und Sorge». «Uns schmerzt, wenn wir Eltern begegnen, die fürchten, auf dem Weg zur Schule mit ihren Kindern festgenommen zu werden, und Familien zu trösten, die bereits voneinander getrennt wurden.»

Vizepräsident Vance ist prominenter Katholik

Viele hochrangige Mitglieder von Trumps Republikanischer Partei sind Katholiken. Der prominenteste von ihnen ist Vizepräsident JD Vance, der als Erwachsener zum katholischen Glauben konvertiert ist und 2019 getauft wurde. Trump selbst ist Christ, allerdings kein Katholik. Der Republikaner gilt nicht als sonderlich religiöser Mensch, auch wenn evangelikale Christen eine wichtige Wählergruppe für ihn sind.

Letzte gemeinsame Erklärung vor zwölf Jahren

Die Konferenz nahm die Erklärung am Mittwoch (Ortszeit) mit einer Mehrheit von 216 zu 5 Stimmen an. 3 Mitglieder enthielten sich. Trumps Name wurde in dem Text nicht genannt. Es ist nach Angaben der Bischöfe das erste Mal seit zwölf Jahren, dass eine solche Stellungnahme veröffentlicht wird.

Das letzte Mal hatte sich die Bischofskonferenz 2013 gegen eine verpflichtende Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel durch die Krankenversicherung unter Präsident Barack Obama ausgesprochen.

Auch Papst kritisiert Trumps Migrationskurs

An der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken steht seit Mai als erster US-Amerikaner Papst Leo XIV, der sich bereits mehrfach deutlich zum Thema Migration geäussert hat. Zuletzt hatte er den Umgang der USA mit Migranten scharf kritisiert. Er äusserte Zweifel, ob dieser mit der Position der katholischen Kirche zum Schutz des Lebens in Einklang stehe. (sda/dpa)

Mehr News aus den USA:

Parmelin wegen Zollstreit in Washington – das Wichtigste in 5 Punkten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
sinkflug
13.11.2025 10:55registriert Juli 2020
Danke für die klare Stellungnahme der Bischöfe und des Papstes. Hoffentlich bewirkt sie etwas.
200
Melden
Zum Kommentar
7
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Tesla kollabiert in Deutschland
3
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
4
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
5
Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter
Meistkommentiert
1
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
2
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
3
Femizid von Rupperswil: Beschuldigter übergoss seine Frau mit heissem Öl
4
«Verrat an Millionen von Amerikanern» – bei den Demokraten fliegen die Fetzen
5
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
3
Capelas Houston schlägt Georges Wizards +++ Halbfinals und Final 2028 im Wembley
4
Ab 2026 müssen alle Wehrpflichtigen bis 40 in den Zivilschutz
5
Ambri holt einen Slowaken +++ Aus familiären Gründen: Linus Omark verlässt Lugano
Die Franzosen wollen nicht bis 64 arbeiten – jetzt bekommen sie ihren Willen
Das französische Parlament hat für eine Aussetzung der umstrittenen Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron gestimmt.
Die Änderung sieht vor, die bereits 2023 beschlossene Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre bis Januar 2028 nicht weiter voranschreiten zu lassen. Damit liegt die Reform bis nach der kommenden Präsidentschaftswahl 2027 auf Eis.
Zur Story