V.l.n.r. sitzend: Bundeskanzler Viktor Rossi, Beat Jans, Ignazio Cassis, Guy Parmelin, Martin Pfister. V.l.n.r. stehend: Albert Rösti, Karin Keller-Sutter, Elisabeth Baume-Schneider. Bild: Bundeskanzlei/watson

Wer lugt denn da hinter dem Vorhang hervor? Das steckt hinter dem Bundesratsfoto

Das neue Bundesratsfoto ist da. Warum Guy Parmelin dafür Studierende engagiert hat – und wer die vier Menschen im Hintergrund sind.

Mehr «Schweiz»

Alle Jahre wieder: Pünktlich aufs neue Jahr veröffentlicht die Bundeskanzlei das Bundesratsfoto 2026. Dieses Mal hat der neue Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) das Bild in Auftrag gegeben.



Für das «Klassenfoto» hat der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) vier Fotografie-Studierende der Berufsfachschule Vevey engagiert, die für die gesamte Umsetzung zuständig waren: Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron.

Damit habe Parmelin «die Perspektive der jungen Generation» einbeziehen wollen, schreibt die Bundeskanzlei in einer Medienmitteilung.

Der Clou des Bildes: Neben dem Bundesrat und dem Bundeskanzler sind auch die vier Studierenden im Hintergrund zu sehen. Damit sollte der kreative Prozess sichtbar gemacht werden. Ihr Foto wurde separat aufgenommen.

Speziell ist zudem, dass die sieben Bundesratsmitglieder und der Bundeskanzler nicht einzeln, sondern gemeinsam fotografiert wurden. Sie sitzen im Salon de la Présidence, der sich neben dem Sitzungszimmer des Bundesrats befindet.

Video: watson

Neben der fotografischen Umsetzung hätten auch Lernende der Bundeskanzlei und des WBF am Prozess mitgewirkt, heisst es in der Mitteilung der Bundeskanzlei. Sie seien beim Test-Shooting als Statistinnen und Statisten dabei gewesen. Ausserdem habe ein Mediamatik-Lernender das Making-of-Video erstellt.

Nun wollen wir euch das Bild aber nicht länger vorenthalten:

bild: Bundeskanzlei

Wie gefällt dir das neue Bundesratsfoto? I like! Es geht. Gefällt mir überhaupt nicht! Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 156 Personen teilgenommen

Die Bundesratsfotos bis zurück ins Jahr 1993 1 / 42 Die Bundesratsfotos bis zurück ins Jahr 1993 Das Bundesratsfoto 2026. Sitzend, von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesrat Beat Jans (EJPD/SP), Bundesrat Ignazio Cassis (EDA/FDP), Bundesrat und Bundespräsident 2026 Guy Parmelin (WBF/SVP), Bundesrat Martin Pfister (VBS/Mitte). Stehend, von links nach rechts: Bundesrat Albert Rösti (UVEK/SVP), Bundesrätin und Bundespräsidentin 2025 Karin Keller-Sutter (EFD/FDP), Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (EJPD/SP). ... Mehr lesen

(hah)