Wer lugt denn da hinter dem Vorhang hervor? Das steckt hinter dem Bundesratsfoto
Alle Jahre wieder: Pünktlich aufs neue Jahr veröffentlicht die Bundeskanzlei das Bundesratsfoto 2026. Dieses Mal hat der neue Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) das Bild in Auftrag gegeben.
Für das «Klassenfoto» hat der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) vier Fotografie-Studierende der Berufsfachschule Vevey engagiert, die für die gesamte Umsetzung zuständig waren: Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron.
Damit habe Parmelin «die Perspektive der jungen Generation» einbeziehen wollen, schreibt die Bundeskanzlei in einer Medienmitteilung.
Der Clou des Bildes: Neben dem Bundesrat und dem Bundeskanzler sind auch die vier Studierenden im Hintergrund zu sehen. Damit sollte der kreative Prozess sichtbar gemacht werden. Ihr Foto wurde separat aufgenommen.
Speziell ist zudem, dass die sieben Bundesratsmitglieder und der Bundeskanzler nicht einzeln, sondern gemeinsam fotografiert wurden. Sie sitzen im Salon de la Présidence, der sich neben dem Sitzungszimmer des Bundesrats befindet.
Neben der fotografischen Umsetzung hätten auch Lernende der Bundeskanzlei und des WBF am Prozess mitgewirkt, heisst es in der Mitteilung der Bundeskanzlei. Sie seien beim Test-Shooting als Statistinnen und Statisten dabei gewesen. Ausserdem habe ein Mediamatik-Lernender das Making-of-Video erstellt.
Nun wollen wir euch das Bild aber nicht länger vorenthalten:
Die Bundesratsfotos bis zurück ins Jahr 1993
(hah)