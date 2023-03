Bundesrat will bis Ende Juni Verhandlungsmandat mit EU erarbeiten

Bild: keystone

Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über die künftigen Beziehungen kommen in Gang. Bis Ende Juni will der Bundesrat die Eckwerte eines Verhandlungsmandats erarbeiten, wie er am Mittwoch mitteilte.

(aeg/sda)