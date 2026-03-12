freundlich10°
DE | FR
burger
Schweiz
Schwyz

Wolfsrudel im Kanton Schwyz: Fachleute geben Entwarnung

Ein Wolf im Wildnispark Langenberg, aufgenommen am Freitag, 8. Dezember 2023 in Langnau am Albis.Die Woelfe im Wildnispark Zuerich Langenberg stammen urspruenglich von Wildfaengen in den Karpaten ab u ...
In Diskussionen rund um den Wolf gehen die Emotionen in der Schweiz hoch.Bild: keystone

Wolf-Videos aus dem Kanton Schwyz schlagen hohe Wellen – Fachleute geben Entwarnung

12.03.2026, 12:4212.03.2026, 12:42

Auf Social Media machten diese Woche zwei Videos aus dem Kanton Schwyz die Runde. Sie zeigen eine Wölfin, die sich ziemlich auffällig verhält und auf einer Wiese Kreise dreht. Dabei wird sie von mehreren Personen hangaufwärts gescheucht.

Unter den Instagram-Posts des regionalen Onlineportals «march24» häuften sich daraufhin Kommentare, die die Szene hinterfragten. Während einige ihr Unverständnis darüber ausdrückten, dass die Wölfin nicht geschossen wird, regen sich andere über den Umgang mit dem Tier auf.

Geplante Aktion

Nun stellt sich heraus, dass es sich dabei um eine geplante Aktion von Fachleuten handelte, wie der «Tagesanzeiger» schreibt. Die Wölfin wurde betäubt und erhielt dann ein GPS-Senderhalsband verpasst.

«Bereits länger war die Besenderung eines Wolfs aus dem Chöpfenberg-Rudel geplant, richtig gute Gelegenheiten dazu gab es aber nicht», sagt Rinze Zgraggen, Abteilungsleiter Jagd- und Wildtiere des Umweltdepartements des Kantons Schwyz zur Zeitung.

Durch das GPS-Tracking erhoffen sich die Forscherinnen und Forscher Einblicke in das Sozialverhalten und das Bewegungsmuster der Tiere. «Sie tragen dazu bei, potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen und gezielte Präventionsmassnahmen zu planen», sagt Zgraggen weiter. Die GPS-Daten sollen nicht für einen Abschuss genutzt werden. (leo)

Mehr zu Wölfen in der Schweiz:

Wolf tot im Kanton Schwyz aufgefunden: Todesursache bekannt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen
1 / 35
Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen

Rehbock hasst Eulen in 3 ... 2 ... 1 ...
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wusstest du, dass Wölfe fischen können?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kronenhalle-Küchenchef tritt nach 35 Jahren ab – er stand wegen SRF Dok in der Kritik
Peter Schärer arbeitete 35 Jahre lang im Zürcher Traditionslokal Kronenhalle, 26 Jahre als Küchenchef. Nun geht er in Pension. Das berichtet das Gourmetmagazin GaultMillau. Sein Souschef Rino Ricci übernimmt als Chef de Cuisine.
Zur Story