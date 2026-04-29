Die Houston Rockets verkürzen in der NBA-Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers im fünften Spiel auf 2:3. Dank eines 99:93-Siegs feiert die Mannschaft von Clint Capela den zweiten Erfolg in Serie. Die Lakers verpassen hingegen die zweite Chance, sich den Einzug in die nächste Runde zu sichern.
Capela kam in der Partie nicht zum Einsatz. Wie bereits in Spiel 4 hatte der Genfer lediglich die Ersatzrolle inne. In der ersten Playoff-Partie war Capela hingegen noch für elf Minuten, in den beiden folgenden Spielen für vier beziehungsweise drei Minuten eingesetzt worden. Ob er in Spiel 6 wieder zum Zug kommt, zeigt sich am Freitag. Mit einem Sieg zuhause könnten die Rockets die Best-of-7-Serie zum 3:3 ausgleichen und ein Spiel 7 erzwingen. (riz/sda)
Capela kam in der Partie nicht zum Einsatz. Wie bereits in Spiel 4 hatte der Genfer lediglich die Ersatzrolle inne. In der ersten Playoff-Partie war Capela hingegen noch für elf Minuten, in den beiden folgenden Spielen für vier beziehungsweise drei Minuten eingesetzt worden. Ob er in Spiel 6 wieder zum Zug kommt, zeigt sich am Freitag. Mit einem Sieg zuhause könnten die Rockets die Best-of-7-Serie zum 3:3 ausgleichen und ein Spiel 7 erzwingen. (riz/sda)