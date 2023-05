Hydraulikschlauch von Bagger geplatzt: Öl im Vierwaldstättersee

Mehr «Schweiz»

Ölsperre der Feuerwehr in Merlischachen auf dem Vierwaldstättersee. bild: Kantonspolizei Schwyz

Beim Hafen in Merlischachen SZ ist am Donnerstagmorgen Öl in den Vierwaldstättersee gelaufen. Bei einem Bagger, der auf einem Floss im Einsatz stand, platzte ein Hydraulikschlauch.

Die Feuerwehr konnte die Verschmutzung mit einer Ölsperre eindämmen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Die Sperre bleibt im Hafen Merlischachen bis am Samstag bestehen. (sda)