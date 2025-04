Video: watson/Kilian Marti, Michael Shepherd

«Gangbang, 3-Loch, T**n-Stute» – Nachbarn verzweifelt über illegales Bordell im Wohnblock

Ein Wohnquartier im Kanton Solothurn leidet unter illegalen, gewerblichen Sexpartys. Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht.



In den anonymen, aber frei zugänglichen, Tiefen von Schweizer Freier-Foren diskutieren Männer über Frauen wie über Ware:

«Dass man sie unproblematisch und ohne Zickereien fi***n und be***en kann, das macht sie zu einem sicheren und ehrlichen Wert für mich.» Eintrag über eine Sexarbeiterin in einem Freier-Forum

Oder:

«Ich habe mir von ihr vor ca. 2 Wochen einen bl**en lassen. Sie ist wohl nicht 16, aber auch nicht älter als 18. Was Jüngeres und ‹teenymässigeres› habe ich noch nie erlebt.» Eintrag über eine Sexarbeiterin in einem Freier-Forum

Tausende Bewertungen, in denen Sexarbeiterinnen auf ihre Körper reduziert, unter Druck gesetzt oder mit Gewaltfantasien überzogen werden.

Doch was in den Foren beginnt, hört nicht im Netz auf. In einem ruhigen Wohnblock im Kanton Solothurn organisierten zwei Männer bereits mehrfach gewerbliche Gangbang-Partys mit Frauen und bis zu 30 zahlenden Freiern – ohne Bewilligung. Sie preisten die Partys in denselben Foren an, mit Worten wie: «Gangbang, 3-Loch, T**n-Stute.»

Nachbarn berichten von Angst und Polizeieinsätzen – und fühlen sich im Stich gelassen. «Es ist ein Bordell im Wohnblock», sagt eine. Doch passiert ist bisher wenig.

Eine Videoreportage über ein gefährliches Machtverhältnis – zwischen Geld, Schweigen und dem, was Frauen angetan wird, wenn niemand hinschaut.

Video: watson/Kilian Marti, Michael Shepherd