Sessellift in Gstaad steht still – Evakuierung per Helikopter läuft
Am Wasserngrat-Sessellift in Gstaad steckt ein Lift seit über einer Stunde fest. Wegen eines Getriebeschadens bereitet die Bergrettung eine Helikoptereinsatz-Evakuierung vor.
Am 4er-Sessellift Wasserngrat in Gstaad bereitet die Bergrettung derzeit die Evakuierung der Passagiere per Helikopter vor. Mehrere Helikopter sowie die Alpine Rettung sind auf dem Weg.
Der Lift steht seit etwa einer Stunde, hat ein Leserreporter der Zeitung «Blick» berichtet.
Update folgt ...