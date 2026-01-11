Sessellift in Gstaad steht still – Evakuierung per Helikopter läuft

Am Wasserngrat-Sessellift in Gstaad steckt ein Lift seit über einer Stunde fest. Wegen eines Getriebeschadens bereitet die Bergrettung eine Helikoptereinsatz-Evakuierung vor.

Am 4er-Sessellift Wasserngrat in Gstaad bereitet die Bergrettung derzeit die Evakuierung der Passagiere per Helikopter vor. Mehrere Helikopter sowie die Alpine Rettung sind auf dem Weg.

Wasserngrat bei Gstaad. bild: YOSHIKO KUSANO

Der Lift steht seit etwa einer Stunde, hat ein Leserreporter der Zeitung «Blick» berichtet.

Update folgt ...