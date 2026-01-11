freundlich
Sessellift in Gstaad steht still – Evakuierung per Helikopter läuft

Am Wasserngrat-Sessellift in Gstaad steckt ein Lift seit über einer Stunde fest. Wegen eines Getriebeschadens bereitet die Bergrettung eine Helikoptereinsatz-Evakuierung vor.
11.01.2026, 11:5311.01.2026, 11:54

Am 4er-Sessellift Wasserngrat in Gstaad bereitet die Bergrettung derzeit die Evakuierung der Passagiere per Helikopter vor. Mehrere Helikopter sowie die Alpine Rettung sind auf dem Weg.

Wasserngrat bei Gstaad.
Wasserngrat bei Gstaad.bild: YOSHIKO KUSANO

Der Lift steht seit etwa einer Stunde, hat ein Leserreporter der Zeitung «Blick» berichtet.

Update folgt ...

Nach der Neujahrkatastrophe in Crans-Montana ermitteln die Behörden gegen die Barbetreiber Jacques und Jessica Moretti, ein Ehepaar aus Frankreich. Während bereits bekannt war, dass Jacques Moretti eine kriminelle Vergangenheit hat und in Frankreich wegen Zuhälterei im Gefängnis sass, wird nun publik, dass das Ehepaar auch im Wallis bereits auf dem Radar der Justiz auftauchte – allerdings ohne, dass es zu einer Verurteilung kam. Dies berichtet die SonntagsZeitung.
