Machado überreicht Trump bei Treffen im Weissen Haus ihre Friedensnobelpreis-Medaille

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado erklärte vor Journalisten, sie habe US-Präsident Donald Trump bei einem privaten Treffen im Weissen Haus am Donnerstag ihren Friedensnobelpreis überreicht. Sie verschwieg jedoch, ob er ihn angenommen habe. Das berichtet BBC.

«Ich denke, heute ist ein historischer Tag für uns Venezolaner», sagte sie nach dem Treffen mit Trump.

Machado hatte den Preis Trump bereits zuvor gewidmet. Er wurde ihr 2025 für ihren Kampf gegen das Maduro-Regime verliehen worden war.

Von Trump gab es bislang keine Reaktion. (hkl)