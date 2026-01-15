Nebel
Machado überreicht Trump bei Treffen ihre Friedensnobelpreis-Medaille

Venezuelan opposition leader MarÌa Corina Machado departs the White House after meeting with President Donald Trump Thursday, Jan. 15, 2026, in Washington. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) Trump US ...
Die venezolanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado.Bild: keystone

Machado überreicht Trump bei Treffen im Weissen Haus ihre Friedensnobelpreis-Medaille

15.01.2026, 23:0215.01.2026, 23:02

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado erklärte vor Journalisten, sie habe US-Präsident Donald Trump bei einem privaten Treffen im Weissen Haus am Donnerstag ihren Friedensnobelpreis überreicht. Sie verschwieg jedoch, ob er ihn angenommen habe. Das berichtet BBC.

«Ich denke, heute ist ein historischer Tag für uns Venezolaner», sagte sie nach dem Treffen mit Trump.

Machado hatte den Preis Trump bereits zuvor gewidmet. Er wurde ihr 2025 für ihren Kampf gegen das Maduro-Regime verliehen worden war.

Von Trump gab es bislang keine Reaktion. (hkl)

Trump will Machados Nobelpreis übernehmen – jetzt greift das Nobelinstitut ein
