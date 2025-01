Finanzkontrolle lässt Kampagnen zu Wahlkampf auf Social Media überwachen

Mehr Transparenz in dieser Sache könnte ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts bringen, der in den kommenden Monaten erwartet wird. Er geht pikanterweise zurück auf einen Rekurs des früheren EFK-Direktors Michel Huissoud, im Amt von 2014 bis 2022.

Dank den mit diesem Monitoring gewonnenen Erkenntnissen könne die EFK die erhaltenen Angaben von politischen Akteurinnen und Akteuren mit externen Quellen vergleichen und so plausibilisieren und validieren, so Brückner: «Dies kann auch potenzielle Nichtmeldungen identifizieren.»

Was bislang nicht öffentlich bekannt war: Die Finanzkontrolle hat zur Wahrnehmung ihrer Prüfaufgabe eine externe Firma beauftragt, politische Kampagnen auf Social Media sowie Youtube zu überwachen. Dies geht aus dem Abschlussbericht der Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu den eidgenössischen Wahlen 2023 hervor, der im April 2024 publiziert worden ist.

Als eines der letzten der sogenannten entwickelten Länder hat sich die Schweiz Transparenzregeln für die Finanzierung der Politik auferlegt. Kampagnenbudgets für Wahlen und Abstimmungen müssen ab einer Höhe von 50'000 Franken offengelegt werden. Bei Einzelspenden ab einem Beitrag von 15'000 Franken muss der Name des Spenders angegeben werden. Ebenso müssen die in der Bundesversammlung vertretenen Parteien ihr Jahresbudget offenlegen.

CSS-Chefin zur Fettweg-Spritze: «2025 budgetieren wir für Wegovy 50 Millionen Franken»

Philomena Colatrella ist Chefin der CSS mit Sitz in Luzern mit 2800 Mitarbeitenden. Sie spricht über die hohen Kosten der Fettwegspritzen, neue Modelle für eine bessere Versorgung – und die finanzielle Situation der grössten Krankenkasse der Schweiz.

Ein turbulentes Jahr hat die CSS hinter sich: Der grösste Grundversicherer der Schweiz feierte sein 125-jähriges Bestehen. Die CSS hielt aber nicht nur Geschenke bereit, sondern musste auch die Prämien relativ stark erhöhen, weil die Reserven tief sind. CEO Philomena Colatrella ist aber voller Zuversicht, nachdem die Bevölkerung im November einer wichtigen Gesundheitsreform zugestimmt hat. Sie sagt, was die Kosten am stärksten treibt, was Gesundheits-Apps können und was 2025 zu tun ist.