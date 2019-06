Schweiz

Solothurn

Mitarbeitende nach Zwischenfall in Betrieb in Horriwil SO im Spital



Bei einem Zwischenfall in einem metallverarbeitenden Betrieb sind am Mittwoch in Horriwil SO rund ein Dutzend Mitarbeitende verletzt worden. Die Personen wurden in ein Spital gebracht.

Beim Zwischenfall in einem Gebäude wurde ein chemischer Stoff freigesetzt, wie es bei der Solothurner Kantonspolizei auf Anfrage hiess. Für die Bevölkerung und die Umwelt bestehe keine Gefahr. (sda)

