Demo in Solothurn gegen Autobahnausbau bei Härkingen

In Solothurn ist am Samstag gegen den Autobahnausbau der A1 auf der Strecke zwischen Luterbach und Härkingen demonstriert worden. Im Mai würden die Bauarbeiten beginnen, ohne dass je die lokale oder die Schweizer Stimmbevölkerung über diesen Ausbauschritt hätte abstimmen können, so die Kritik der Demonstrierenden.

Mann dringt im Zoo Basel in Gehege ein und will Nashorn angreifen

Im Zoo in Basel ist ein Mann in ein Gehege eingedrungen und hat versucht, einen Nashornbullen anzugreifen. Dem Vernehmen nach befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Vorfall ereignete sich am Montag.