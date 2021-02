Schweiz

Solothurn

Schuss am Bahnhof Olten: Eine verletzte Person, vier Festnahmen



Am Donnerstagabend ist es in Olten im Kanton Solothurn zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei ist es zu einer Schussabgabe gekommen.

Zunächst sei es in der Martin-Disteli-Strasse in Olten zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen, teilte die Polizei Kanton Solothurn auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in der Nacht auf Freitag mit.

Bild: KEYSTONE

Während dieser Auseinandersetzung sei es zu einer Schussabgabe gekommen, hiess es weiter. Damit bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte etwa auf den Portalen «20min.ch» beziehungsweise «blick.ch».

Der Streit habe sich dann in den Bahnhof Olten in Richtung der Gleise verlagert. Dort sicherten mehrere Patrouillen laut den Polizeiangaben die Lage. Als Ergebnis seien vier Personen vorübergehend festgenommen worden.

Lage mittlerweile ruhig

Zudem sei eine Person mit einer Schussverletzung ins Spital gebracht worden. Die betroffene Person sei leichtverletzt, hiess es. Die Sicherheitskräfte hätten aber zu keiner Zeit bei dem Einsatz einen Schuss abgegeben, erklärte eine Behördensprecherin.

Die Lage am Bahnhof Olten sei derzeit ruhig, hiess es ausserdem. Der Bahnverkehr sei durch die Aktion zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen, erklärte die Polizei Kanton Solothurn weiter. Für die Bevölkerung bestünde keine Gefahr. Die Spurensicherung sei vor Ort und die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Im Einsatz standen neben der Polizei Kanton Solothurn unter anderen die Kantonspolizei Aargau sowie das Grenzwachtkorps. Für den Freitagmorgen stellen die Behörden weitere Informationen zu dem Vorfall in Aussicht. (sda)

