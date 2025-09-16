Die SP der Stadt Zürich hat eine Einbürgerungsberatung gestartet, die an zwei Samstagen stattfindet. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Zürcher SP bietet Einbürgerungsberatung an – auf Englisch

Im September bietet die SP der Stadt Zürich eine Beratung zur Einbürgerung an. Das Angebot richte sich an in der Schweiz Wohnhafte, die sich gerne einbürgern lassen würden, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen.

Die Beratung findet an zwei Samstagnachmittagen statt, wie auf der Website «Schweizer:in werden» steht. Dort würden die Interessierten von Experten unterstützt. Die beiden Nachmittage werden auf Englisch durchgeführt. Und auch die Werbeflyer sind auf Englisch formuliert.

Das, obwohl bei dem Einbürgerungstest der Stadt Zürich schriftlich ein Deutsch auf A2-Level vorhanden sein muss. Mündlich sogar ein B1-Level.

Das Angebot wird von der SP6 und SP10 geleitet. Dies sind die SP-Abgeordneten der Stadtzürcher Kreise 6 und 10. Der Kreis 6 beinhaltet Unterstrass und Oberstrass und der Kreis 10 umfasst Höngg und Wipkingen.

Die Co-Präsidentin der SP6, Alice Kohli, sagt gegenüber dem «Tages Anzeiger», dass man mit der Beratung Orientierung anbieten und den Interessenten die Angst vor dem Einbürgerungsprozess nehmen wolle.

Kritik der FDP

FDP-Gemeinderat Përparim Avdili ist wegen der Tatsache, dass die Beratung auf Englisch angeboten wird, kritisch. Englisch sei in Zürich zwar etabliert, jedoch halte er es für inakzeptabel, dass die Beratung für potenzielle Bürger in einer Fremdsprache stattfinde.

Përparim Avdili ist seit 2022 FDP-Gemeinderat der Stadt Zürich. Bild: KEYSTONE

Avdili ist der Meinung, dass die SP den Ausländern nicht zutraue, einen Flyer auf Deutsch zu verstehen. Auch stellt er infrage, ob die angesprochenen Personen für eine Einbürgerung qualifiziert seien, wenn sie die Beratung auf Englisch beanspruchen müssen.

Für Avdili handelt es sich bei der Beratung klar um eine Wahlkampfaktion der SP. Alice Kohli widerspricht diesem Vorwurf und sagt, dass es nicht Ziel sei, neue Parteimitglieder zu finden.

«Ziel ist es, die Demokratie im Land zu stärken, indem man denjenigen Personen die politische Mitsprache ermöglicht.» Dies sagt Kohli gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Inspiration für das Angebot in der Stadt Zürich sei das letztjährige Angebot der SP Furttal gewesen. Diese hatte im Juni 2024 ebenfalls eine Beratungsstelle für Einbürgerungswillige gestartet und sei damit auf Anklang gestossen.

Laut Kohli haben sich bereits einige Dutzend Personen dafür angemeldet. Ob es auch nach den beiden angekündigten Daten weitergeführt wird, ist bisher nicht klar. (nib)