Gegen SP-Nationalrat Fabian Molina kann ermittelt werden

Daraufhin wurde Molina von Massnahmengegnern angezeigt. Sie werfen dem Politiker Landfriedensbruch, Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration sowie Verstoss gegen das Vermummungsverbot vor.(sda)

Der 31-jährige Nationalrat und frühere Juso-Präsident hatte im Februar in Zürich an einer unbewilligten Gegenkundgebung zu einer Demonstration von Kritikern der Corona-Massnahmen und gegen Rechtsextreme teilgenommen.

Gegen den Nationalrat Fabian Molina (SP/ZH) darf ermittelt werden. Die Rechtskommission des Ständerates will seine Immunität nicht aufheben, weil sie keinen Zusammenhang sieht zwischen dem Vorwurf und Molinas Stellung als Nationalrat, wie sie am Donnerstag mitteilte.

