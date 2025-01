Die Komiker Viktor Giacobbo und Mike Müller während eines Auftritts im März 2019 im Zirkus Knie. Bild: KEYSTONE

«Ausgewählte Vorstellungen»: Mike Müller und Viktor Giacobbo feiern Manegen-Comeback

Der Circus Knie präsentiert ab dem 7. März 2025 seine neue Show. Wieder mit dabei: die Komiker Mike Müller und Viktor Giacobbo.

Mehr «Schweiz»

Nach dem Grosserfolg 2019 im Jubiläumsprogramm kehrt der Grenchner Komiker und Schauspieler Mike Müller mit neuen Sketchen in allen Abendvorstellungen in der Deutschschweiz in die Manege des Circus Knie zurück. Wie der Zirkus am Montagvormittag mitteilt, wird an ausgewählten Spielorten auch Viktor Giacobbo sein Comeback im Sägemehl geben.

«Viktor und Mike sind für mich die Grössten und ich bin unglaublich glücklich, dass sie bei uns im Circus Knie noch einmal zusammen auftreten», wird Zirkusdirektorin Géraldine Knie in der Mitteilung zitiert.

Die Premiere des Circus Knie findet am 7. März in Rapperswil statt. Anschliessend tourt der Zirkus durch die Ostschweiz und macht vor der Sommerpause noch Halt in Zürich und Basel.

Die zweite Tourneehälfte führt dann via Mittelland in die Romandie. Über das Wallis kehrt er dann zurück in die Deutschschweiz, macht einen Abstecher ins Tessin und beendet die Tournee nach 24 Standorten in Luzern. (fan/thw)