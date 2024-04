Larissa im Auge des Sturms. bild: 3plus

Bachelorette

Eilet alle herbei und schaut, wie Larissa sich durch ihren Kandidatenpfuhl wühlt

19 Typen steigen aus dem Auto – und man hofft vergebens, dass sie wieder einsteigen. Willkommen zur 10. Staffel «Bachelorette».

Joyce!

Rufus!

Nathanael!



Was für Namen!

Und was für eine Enttäuschung. Da steigt gar kein irischer Jahrhundertliterat aus dem Auto, kein römischer Konsul und schon gar kein Apostel Jesu.

Spruch von James Joyce über seinen Roman «Ulysses» (1922): «Ich habe so viele Rätsel und Geheimnisse hineingesteckt, dass es die Professoren Jahrhunderte lang in Streit darüber halten wird, was ich wohl gemeint habe. Nur so sichert man sich seine Unsterblichkeit.» Bild: wikimedia

Spruch von Call-Agent Joyce im Speeddating, mit dem er sich lieber Sterblichkeit sichert (2024): «Wenn ich dich hett, denn brüchti kei Google meh. Will du alles häsch, was ich sueche.» bild: 3plus

Schliesslich sind wir bei «Bachelorette». An dem Ort, wo Rufus keine schwungvolle Rede in Latein hält, sondern sein Hemd aufknöpft.

Muskeln: die Währung, in der in dieser Sendung gerechnet wird. Rufus sagt: «Besser mit Muskle als mit ohni. Si wird immer de neh wo Muskle hät.» In Latein: «Melius cum musculis quam cum sine. Semper eliget qui musculos habet.» Bild: 3plus

Der Ort, an dem Nathanael zu Näthu wird, wo jegliche Magie durch den berndeutschen Fleischwolf gedreht, zerfleddert, zermalmt, zerhackt wird. Ans blutende Ende des einst so klingenden Namens näht man behelfsmässig ein «u», es soll den roten Lebenssaft auffangen, der nun aus diesem grausam entstellten Restkörper spritzt, doch ohne seine Würde, seine heilige Nachsilbe, in dieser schamlos profanen Verkürztheit seines Seins, auf das man ihm wie zum Hohn noch zwei Pünktlein aufgesetzt, will er nicht mehr sein.

Kraftlos und still sinkt er darnieder, und steht nicht wieder auf.

Näthu geht natürlich nirgendwohin, erst wird eine Runde missioniert, bevor ihm dann die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen wird. Ah nein, puh. Das ist der andere. Moment ... bild: 3plus

... Hier ist der Berner Näthu, der sich grad nicht mehr einkriegt, weil er in Südafrika auf eine Berner Bachelorette gestossen ist. Bild: 3plus

Ist aber auch verrückt! Bild: 3plus

Neeein, natürlich sinkt der Näthu nicht darnieder! Er hat sich als Berner ja bloss willentlich selbst zerfleischt. Und da unsere Bachelorette auch Bernerin ist, findet sie diese Zerfleischung wiederum völlig ok. So sind nicht nur die Berner, so ist der Mensch überall. Was er kennt, empfindet er als normal, manchmal gar als erstrebenswert, und nicht selten will er es dann mit missionarischem Eifer allen anderen auch noch aufhalsen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Hier halsen wir euch vorerst nur die üblichen Verdächtigen auf, die wir schon aus den 9 vorherigen «Bachelorette»-Staffeln kennen. Hinter diesen vielversprechenden Namen stecken am Ende eben doch nur die folgenden, stets wiederkehrenden Archetypen:

Hier einer davon. bild: 3plus

Der nach über dreihundert Runden restlos ausgebumste Fuckboy, der jetzt weiss, «wie man mit Frauen spricht», der Personal Trainer mit dem überdrallen Bizeps, der Kundenberater mit den deepen Täts («believe!», «blessed!», «Shoppi Tivoli samstags»), der krampfhaft Humorvolle, der Blender – und Sam, der so sonderbar ist, dass jegliche Konversationsversuche an ihm abprallen. So, als ginge ihn die Bätschi, ja im Grunde die ganze Menschheit mit ihrem lächerlichen Bedürfnis nach Verständnis und Harmonie nichts an.

Der sonderbare Sam. bild: 3plus

Schade, muss er schon wieder gehen.

«Sie weiss min Name, ich weiss jetzt au ihren Name. Sie hät mir e Kompliment geh, wien ich usgseh, ich zerscht über si, und das ischs au eigentli wieder gsi.» Sams Zusammenfassung ihres erstens Treffens

Seine Zusammenfassungen täten diesem Format gut. Sam würde den zweistündigen Inhalt dieser Folge so gnadenlos zusammendampfen, das am Ende eben nur das Wesentliche bliebe. Oder in diesem Fall das Unwesentliche. Der Hauch von Nichts, der der ganze Kern dieser Sendung ist.

Nüchtern würde Sam beschreiben, welche Banalität hier die andere jagt, wie einer einen Cinderella-Schuh mitschleppt, der andere ein labbriges Sandwich, das er auf ein unheilvolles Nüsslibett gepappt hat und nun der armen Larissa in einer Art Farbstiftschachtel überreicht, wo oben aber nicht Caran d'Ache draufsteht, sondern Max Emilian Verstappen prangt.

Das, was man nicht sehen, nicht riechen und nicht essen will. bild: 3plus

«Wäh.» Das würde Sam eben nicht kommentieren.

«Warum?» Auch das würde Sam nicht fragen.

«Das ischs au eigentli wieder gsi», würde er sagen. Und ohne es auch im Geringsten zu beabsichtigen, hätte er das Mysterium ins Unermessliche gesteigert, entliesse uns mit nichts ausser dieser schier unerträglichen Spannung.

Why, Robin, why. Bild: 3plus

WAS HAT ES MIT DIESEM SANDWICH AUF SICH?

IST VERSTAPPEN HOLLÄNDISCH FÜR «REINGETRETEN»? («ik hien mir verstappen in geschenk für baachlrette?»)

IST ES ENDIVIE?

IST ES EMMENTALER?

IST ES DAS, WAS RAIN MAN UND STEVE VON MINECRAFT IHREM GEMEINSAMEN KIND IN DIE SCHULE MITGEBEN?

Plagende Fragen, die offenbleiben müssen. Durchaus vergleichbar mit dem Geheimnis um Stonehenge.

Doch bevor wir uns ins Grab hineinrätseln, erlöst uns Lars mit seiner Feuerspuckerei.

Lars so: gif: 3plus/watson

Die Bätschi so: gif: 3plus/watson

Und Robin so: «Du, wenn denn nur no söttig chömed, chani mit mim Sandwich grad ipacke.» Robin

Wenn man sich die Reaktion von Larissa so anschaut, ja Robin, sie beisst glaubs lieber in den Lars als in dein Eingeklemmtes.

Selbst Mikes Zimmermädchen-Dress hat sie nur mässig beeindruckt. Ob's am fehlenden Staubwedel gelegen hat? bild: 3plus

Und dann kam sie plötzlich. Die Erscheinung. Das längst verloren Geglaubte, ja bis anhin vielleicht sogar niemals in dieser Sendung Existente: der Stil.

Und er kam in Form von Sika im schwarz glitzernden Anzug. Er trug einen farbig karierten Regenschirm mit Quasten an den auslaufenden Ösen mit sich, unter den er die Bachelorette nahm und ihr in seiner ghanaischen Muttersprache Aschanti-Twi zuraunte, dass sie darunter beschützt sei.

Und ist sie nicht schon bei Lars' Feuershow gänzlich geschmolzen, so ist sie es jetzt ob dieser reinsten Eleganz, die dieser Mann ausstrahlt.

Sika: der Einzige, der nach dem Abenteuer riecht, von dem die ganze Zeit geredet wird. Bild: 3plus

Und das ischs au eigentli wieder gsi.

Und nun:

Wer stöhnt denn hier? – es ist nicht Rocco Siffredi, so viel können wir schon mal sagen! Video: watson