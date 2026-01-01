auf diese serien kannst du dich 2026 freuen

Die Streamingdienste bringen 2026 viele neue Serien raus. bild: imdb/ watson

Diese 9 Serien gibt es 2026 auf Netflix, Disney und Co. zu streamen

Ob die neue Staffel «House of the Dragon», «Euphoria» oder doch eine neue Serie wie «Star Wars: Maul – Shadow Lord». Das Streamingjahr 2026 bietet für alle Serienfans etwas. Auf folgende neun Shows kannst du dich dieses Jahr freuen.

«People We Meet on Vacation»

Poppy ist spontan, Alex bevorzugt einen Plan. Trotzdem sind sie beste Freunde, die seit zehn Jahren jeden Sommer gemeinsam in die Ferien gehen – egal, wie weit sie voneinander entfernt leben. Eines Tages merken sie, dass ihre Gefühle tiefer gehen als nur Freundschaft.

Cast

Emily Bader, Tom Blyth

Verfügbar

Ab dem 9. Januar auf Netflix

Trailer

«A Knight of the Seven Kingdoms»

Dieses Spin-off spielt ein Jahrhundert vor den Ereignissen in «Game of Thrones» und handelt vom mutigen Ritter Ser Duncan der Grosse und seinem kleinen Knappe Egg. Es ist eine Zeit, in der die Targaryens noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Zeit der Drachen noch nicht lange vorbei ist.

Cast

Peter Claffey, Dexter Sol Ansell

Verfügbar

Ab dem 19. Januar auf HBO Max

Trailer

«Wonder Man»

Simon Williams ist ein angehender Schauspieler, hat aber Probleme damit, seine Karriere in Gang zu bringen. Gemeinsam mit einem Schauspieler, der seine besten Tage schon lang hinter sich hat, hat er ein Meeting bei einem der grössten Produzenten Hollywoods. Dieser möchte einen Superheldenfilm drehen, der alle anderen Filme Hollywoods in den Schatten stellt.

Cast

Yahya Abdul-Mateen II, Sir Ben Kingsley

Verfügbar

Ab dem 27. Januar auf Disney Plus

Trailer

«Bridgerton», 4. Staffel

In der neuen Staffel von «Bridgerton» wird die Geschichte von Benedict im Vordergrund stehen. Auf einem Maskenball, der von seiner Mutter veranstaltet wird, lernt er eine geheimnisvolle Frau kennen und verliebt sich in sie, ohne ihre Identität zu kennen. Hinter der Maske versteckt sich Sophie – ein Dienstmädchen, das ihre eigenen Geheimnisse hat.

Cast

Yerin Ha, Luke Thompson, Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Simone Ashley

Verfügbar

Ab dem 29. Januar auf Netflix

Teaser

«Euphoria», 3. Staffel

Die dritte Staffel «Euphoria» hätte längst hier sein sollen – geplanter Start für die Dreharbeiten war 2023. Diese mussten aber mehrmals verschoben werden, und im Sommer 2024 war nicht klar, ob es überhaupt noch eine nächste Staffel geben wird. Aufgrund dieses grossen Zeitsprungs mussten auch die Drehbücher überarbeitet werden und die Geschichte geht ein paar Jahre nach der Highschool weiter.

Cast

Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Sharon Stone, Rosalía, Colman Domingo

Verfügbar

Im April auf Sky Show und HBO Max

Teaser

«The Boys», 5. Staffel

Die fünfte Staffel von «The Boys» wird der finale Showdown zwischen den Hauptcharakteren, die sich bereits seit der allerersten Folge bekämpfen. Während Butcher in Besitz eines Virus ist, das alle «Superhelden» ausradieren kann, geniesst Homelander immer noch Unterstützung der Regierung, die inzwischen den Ausnahmezustand ausgerufen hat.

Cast

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Chace Crawford, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Jensen Ackles, Jared Padelecki, Misha Collins

Verfügbar

Ab dem 8. April auf Amazon Prime Video

Trailer

«Blade Runner 2099»

Diese Miniserie ist die Fortsetzung des Sci-Fi-Films «Blade Runner 2049» mit Ryan Gosling und Harrison Ford. Über die Story ist bisher nichts bekannt.

Cast

Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Tom Burke, Wil Coban

Verfügbar

Im Verlaufe des Jahres auf Amazon Prime Video

«House of the Dragon», 3. Staffel

Nach einer etwas ruhigeren zweiten Staffel wird nun erwartet, dass es in den neuen Folgen zur blutigen Schlacht zwischen Targaryen und Hightower kommt. Beide Seiten wollen den Eisernen Thron für sich beanspruchen und somit über die Sieben Königslande herrschen.

Cast

Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, James Norton, Rhys Ifans

Verfügbar

Sommer 2026 auf Sky Show und HBO Max

«Star Wars: Maul - Shadow Lord»

Es ist das erste Mal, dass ein Bösewicht von «Star Wars» seine eigene Show erhält. Über die Story dieser Serie über Darth Maul sind bisher keine Details bekannt.

Cast

Sam Witwer

Verfügbar

Im Verlaufe des Jahres auf Disney Plus

Auf welche Serien freust du dich nächstes Jahr? Schreibe es in die Kommentare!

