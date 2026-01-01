auf diese serien kannst du dich 2026 freuen

Diese 9 Serien gibt es 2026 auf Netflix, Disney und Co. zu streamen
Ob die neue Staffel «House of the Dragon», «Euphoria» oder doch eine neue Serie wie «Star Wars: Maul – Shadow Lord». Das Streamingjahr 2026 bietet für alle Serienfans etwas. Auf folgende neun Shows kannst du dich dieses Jahr freuen.
«People We Meet on Vacation»
Poppy ist spontan, Alex bevorzugt einen Plan. Trotzdem sind sie beste Freunde, die seit zehn Jahren jeden Sommer gemeinsam in die Ferien gehen – egal, wie weit sie voneinander entfernt leben. Eines Tages merken sie, dass ihre Gefühle tiefer gehen als nur Freundschaft.
Cast
Emily Bader, Tom Blyth
Verfügbar
Ab dem 9. Januar auf Netflix
Trailer
«A Knight of the Seven Kingdoms»
Dieses Spin-off spielt ein Jahrhundert vor den Ereignissen in «Game of Thrones» und handelt vom mutigen Ritter Ser Duncan der Grosse und seinem kleinen Knappe Egg. Es ist eine Zeit, in der die Targaryens noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Zeit der Drachen noch nicht lange vorbei ist.
Cast
Peter Claffey, Dexter Sol Ansell
Verfügbar
Ab dem 19. Januar auf HBO Max
Trailer
«Wonder Man»
Simon Williams ist ein angehender Schauspieler, hat aber Probleme damit, seine Karriere in Gang zu bringen. Gemeinsam mit einem Schauspieler, der seine besten Tage schon lang hinter sich hat, hat er ein Meeting bei einem der grössten Produzenten Hollywoods. Dieser möchte einen Superheldenfilm drehen, der alle anderen Filme Hollywoods in den Schatten stellt.
Cast
Yahya Abdul-Mateen II, Sir Ben Kingsley
Verfügbar
Ab dem 27. Januar auf Disney Plus
Trailer
«Bridgerton», 4. Staffel
In der neuen Staffel von «Bridgerton» wird die Geschichte von Benedict im Vordergrund stehen. Auf einem Maskenball, der von seiner Mutter veranstaltet wird, lernt er eine geheimnisvolle Frau kennen und verliebt sich in sie, ohne ihre Identität zu kennen. Hinter der Maske versteckt sich Sophie – ein Dienstmädchen, das ihre eigenen Geheimnisse hat.
Cast
Yerin Ha, Luke Thompson, Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Simone Ashley
Verfügbar
Ab dem 29. Januar auf Netflix
Teaser
«Euphoria», 3. Staffel
Die dritte Staffel «Euphoria» hätte längst hier sein sollen – geplanter Start für die Dreharbeiten war 2023. Diese mussten aber mehrmals verschoben werden, und im Sommer 2024 war nicht klar, ob es überhaupt noch eine nächste Staffel geben wird. Aufgrund dieses grossen Zeitsprungs mussten auch die Drehbücher überarbeitet werden und die Geschichte geht ein paar Jahre nach der Highschool weiter.
Cast
Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Sharon Stone, Rosalía, Colman Domingo
Verfügbar
Im April auf Sky Show und HBO Max
Teaser
«The Boys», 5. Staffel
Die fünfte Staffel von «The Boys» wird der finale Showdown zwischen den Hauptcharakteren, die sich bereits seit der allerersten Folge bekämpfen. Während Butcher in Besitz eines Virus ist, das alle «Superhelden» ausradieren kann, geniesst Homelander immer noch Unterstützung der Regierung, die inzwischen den Ausnahmezustand ausgerufen hat.
Cast
Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Chace Crawford, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Jensen Ackles, Jared Padelecki, Misha Collins
Verfügbar
Ab dem 8. April auf Amazon Prime Video
Trailer
«Blade Runner 2099»
Diese Miniserie ist die Fortsetzung des Sci-Fi-Films «Blade Runner 2049» mit Ryan Gosling und Harrison Ford. Über die Story ist bisher nichts bekannt.
Cast
Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Tom Burke, Wil Coban
Verfügbar
Im Verlaufe des Jahres auf Amazon Prime Video
«House of the Dragon», 3. Staffel
Nach einer etwas ruhigeren zweiten Staffel wird nun erwartet, dass es in den neuen Folgen zur blutigen Schlacht zwischen Targaryen und Hightower kommt. Beide Seiten wollen den Eisernen Thron für sich beanspruchen und somit über die Sieben Königslande herrschen.
Cast
Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, James Norton, Rhys Ifans
Verfügbar
Sommer 2026 auf Sky Show und HBO Max
«Star Wars: Maul - Shadow Lord»
Es ist das erste Mal, dass ein Bösewicht von «Star Wars» seine eigene Show erhält. Über die Story dieser Serie über Darth Maul sind bisher keine Details bekannt.
Cast
Sam Witwer
Verfügbar
Im Verlaufe des Jahres auf Disney Plus