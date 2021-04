Schweiz

April April: Gesammelte Aprilscherze aus dem Internet



April, April: So versucht man, euch dieses Jahr zu veräppeln

Der erste VR-Katzensimulator

Katzenfans aufgepasst: Bald gibt es den ersten VR-Katzensimulator. Simba VR erlaubt einem, in die Perspektive des flauschigen Mitbewohners zu schlüpfen und so die Wohnung in Katzenperspektive zu erkunden.

Bild: games.ch

Das Spiel auf allen Vieren hats in sich, so Entwicklerin Janina Woods gegenüber games.ch:

«Wahrscheinlich werden wir beim fertigen Produkt empfehlen, Knieschoner zu tragen. Glücklicherweise liegen Katzen aber auch viel rum oder sitzen und starren aus dem Fester. Da werden die Knie entlastet.»

Der Nationalfeiertag zu Ehren von Roger Federer

Zu Ehren des Tennis-Genies Roger Federer soll der Nationalfeiertag um eine Woche verschoben werden. Statt am 1. August sollen die Festlichkeiten am 8. August stattfinden, berichtet «Blick». Dann wird Federer nämlich 40. Jahre alt und dies soll vom ganzen Land gefeiert werden.

Bild: keystone

Simmentaler Bier eröffnet Standort in Schottland

Wie die Simmentaler Braumanufaktur GMBH in einer Medienmitteilung schreibt, werden sie in Schottland eine weitere Produktionstätte eröffnen. Die Schweizer Kleinbrauerei wird sich gleich neben dem Hauptquartier Brewdog-Brauerei niederlassen. Aber halt doppelt so gross.

Bild: zvg

Registrierungspflicht für Grillstellen

Wer kennt's nicht? Sonne, warme Temperaturen und – kein freier Grillplatz. Wie der Tagesanzeiger berichtet, führt Zürich ein Online-Reservationssystem für Grillstellen ein, um das Gedränge um Feuerstellen zu verhindern. Auch angesichts der ansteigenden Fallzahlen solle so die Einhaltung der Mindestabstände gewährleistet werden, so das Tiefbauamt.

Auf www.grillstellenreservation.ch können bereits die benötigten Formulare ausgefüllt werden. Wichtig: Die Angabe vom geplanten Grillgut sowie der geschätzte CO2-Ausstoss.

Bild: Tagesanzeiger

Keine April-Scherze mehr auf heise.de

Heise.de hat die Nase voll von Fake-News und Aprilscherzen und schreibt:

«Aprilscherze waren schon immer zweifelhaft, doch nun sind sie zu bedenklich geworden»

Mit der geplanten Verordnung «Fake-Stopp» sollen zukünftig alle nachrichtlichen Inhalte, die unwahr oder nicht verifizierbar seien, gut wahrnehmbar gekennzeichnet werden. Und zwar in allen Amtssprachen der Europäischen Union. In diesem Sinne, die nachfolgende Kennzeichnung:

Bild: heise.de

Bild: zvg

Tausch der Wappentiere von Bern und Graubünden

Im alpinen Tourismus seien Partnerschaften und nicht Konkurrenzdenken gefragt, finden die Tourismus Direktoren von Graubünden und Bern und schlagen kurzerhand den Tausch ihrer Wappentiere vor.

Zur Feier der guten Zusammenarbeit soll ab Beginn der Sommersaison 2021 der Bündner Alpensteinbock das Berner-Wappen und der europäische Braunbar das Bündner-Wappen zieren. Wie Arosa-Tourismus in der Medienmitteilung schreibt, sollen die beiden Tiere nach einem Jahr wieder auf ihre gewohnten Wappen zurückkehren.

Bild: zvg

