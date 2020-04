Spass

April, April! 17 Scherze, die trotz Quarantäne funktionieren (könnten)



Trotz all dem Chaos, das uns die Welt momentan so um die Ohren schlägt, dürfen wir keinesfalls die Nerven verlieren. Das heisst auch: den 1. April gebührend zelebrieren.

Aprilscherze sind in der Regel ja eher so ... meh. Einverstanden. Aber vergessen wir nicht, dass die Situation, in der wir uns momentan befinden, mehr als manch andere Situation uns dazu drängt, das Positive nicht aus den Augen zu verlieren – alleine unserer psychischen Gesundheit zuliebe.

Und was ist schon positiver als ein kleiner, schmucker Quarantäne-Prank unseren Mitbewohnerinnen und/oder Mitbewohnern gegenüber. Und sei es nur, um uns daran zu erinnern, dass die Normalität ja eigentlich gar nicht so weit weg wäre.

Und falls du dem nicht zustimmst, dann nimm die folgenden 17 Beispiele immerhin als Anlass dazu, etwas Heiterkeit zu erfahren ...

Gerade in der jetzigen Zeit ein beinahe gesellschaftskritischer Streich ... bild: reddit

Vielleicht auch eine Inspiration für die Detailhändler dieses Landes, wie man bei der nächsten Pandemie mit Hamsterkäufern umgehen könnte: Bild: imgur

Die Hygiene wär' so nah, und ist doch so fern ... Bild: imgur

Gut, genug mit (in dieser Situation vermeintlich gefährlichen) Hygiene-Scherzen. Wie wär's mit einem Geschmacksroulette beim morgendlichen Kaffee? Bild: imgur

Hier einer aus der Kategorie «Shut up and take my admiration»! Bild: imgur

Zellophan ist nicht immer unser Freund. Am ersten April könnte es jedoch wieder mal so weit sein ... Bild: imgur

Ein Klassiker. Aber eben, was man nicht alles für ein wenig Heiterkeit in der Quarantäne macht ... gif: imgur

Dieser Facebook-«Event» wäre bestimmt lustiger, wenn man denn sicher wäre, dass tatsächlich ALLE checken, dass es ein Witz ist: Bild: reddit

Wenn dir schon oft vorgeworfen wurde, dass du durchaus auch mal kochen könntest, dann ist der 1. April deine grosse Chance: bild: imgur

Hey, und vergesst nicht: Bewegung tut gut! gif: imgur

Einer dieser Streiche, die man immer mal wieder sieht, gerne machen würde und sie doch nie durchzieht. Vielleicht jetzt? Wo du so gelangweilt bist? Bild: imgur

Mh, lecker Minz-Oreo, anyone? Bild: imgur

Premium-Prank, Schritt 1: Jegliche Mimiken von Nicolas Cage ausdrucken Bild: imgur

Premium-Prank, Schritt 2: In Feinarbeit alle Cage-Köpfe ausschneiden Bild: imgur

Premium-Prank, Schritt 3: Cage-Köpfe Überall subtil anbringen Bild: imgur

Ein Bild, das direkt aus der Hölle stammen könnte: bild: imgur

Wir fühlen mit dir ... gif: imgur

Bonus

Für alle frischgebackenen Eltern: Eure Kinder haben trotz Ausnahmezustand das Recht darauf, zu erfahren, was der 1. April bedeutet! Bild: imgur

(jdk)

Mit diesen Bildern ist alles in Ordnung. Es sei denn, dein verdorbenes Hirn spielt dir einen Streich Scherzanruf beim FC Basel (hach, Sport, du fehlst!)

