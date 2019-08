Schweiz

Spass

Die Schnürlischrift hat viele unwichtige Buchstaben.



Schnürlischrift? «Das sind alles unwichtige Buchstaben»

Lino Haltinner

Es ist so weit, die Trams füllen sich wieder mit klobigen Schulkanistern und riechenden Pausenbroten. Die Schulzeit hat begonnen. Heisst, das Gelernte aus seiner verschlafenen Gehirnstube hervorkramen und in die Gebrauchskammer manövrieren. Doch wie sieht es bei den watson-Mitarbeitern aus mit der längst vergangenen Schulzeit? Ist noch was von damals vorhanden? Kann jemand noch die «Schnürlischrift»? Wir haben es getestet.

Video: watson

