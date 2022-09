«Gym ist geiler als Sex» – das ist der neue «Bachelor»

Wir sind tief in Kennys Privatsphäre eingedrungen. Ob ihn das störte? Sieh selbst:

Die neue Staffel von «Der Bachelor» startete gestern Abend mit der ersten Folge. Der neue Rosenkavalier heisst Kenny Leemann. Der 26-jährige Zürcher wechselt von der Bachelorette zum Bachelor, respektive vom Kandidaten zum Rosenverteiler. Damals im Jahr 2019 verliebte er sich in Andrina Santoro und sie sich in ihn. Jedenfalls gab sie Kenny die letzte Rose. Doch das ist scheinbar passé.

10 Dinge, die du in der Destination Leukerbad erleben musst!

Auto crasht in entlaufene Kuhherde in Villmergen AG – zwei Tiere tot

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

20 Jahre lang an der Langstrasse angeschafft: «Keine Frau hat ein solches Leben verdient»

Liebe Autobauer – was soll das mit den Fake-Auspuffrohren?

Badran fegt in der AHV-«Arena» Widmer-Schlumpf von der Bühne

Ihr wollt es, ich will es: Ich bin wieder da! Hallo!

Kiew: Über 50'000 russische Soldaten tot ++ Russland kauft Munition in Nordkorea

So stark ist die chinesische Armee im Vergleich zu den USA

Velofahrer nach Kollision mit stehendem Lastwagen schwer verletzt

Ein Velofahrer ist am Montagnachmittag in Nenzlingen BL in einen stehenden Lastwagen geprallt. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen.