Fabienne Gyr zeigt ihre Frisierkünste an Olympiaheld Franjo von Allmen. Bild: keystone

«Hätte nie gedacht, dass er Ja sagt»: Gyr über ihren Live-Haarschnitt für von Allmen

Was für ein TV-Moment: Franjo von Allmen sagt Ja zum Live-Haarschnitt – und bringt Moderatorin Fabienne Gyr mit zittriger Hand ins Schwitzen.

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Sportler des Jahres 2025 wird der dreifache Olympiasieger zwar nicht, doch Franjo von Allmen sorgt bei den Sports Awards für die Szene des Abends. Moderatorin Fabienne Gyr bietet dem 24-Jährigen während der Livesendung auf der Bühne einen Haarschnitt an – und dieser willigt ein.

«Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass er darauf eingeht», sagt Gyr kurz nach der Sendung zu CH Media. Zumal von Allmen erwähnt, er sei gerade erst beim Coiffeur gewesen.

«Ich dachte mir, damit hätte sich die Sache erledigt. Doch dann schlug er mir vor, die Zahl 42 einzurasieren.»

Franjo Von Allmen hat am 24. Juli Geburtstag, vertauscht ergibt das seine Glückszahl. Sie steht auch klein hinten auf seinem Skihelm geschrieben – und er trägt die Nummer jeweils gross auf dem Rücken beim Töfffahren.

Als von Allmen zunächst zögerlich auf die Idee reagiert, behauptet Gyr, mit einem goldenen Rasierer in der rechten Hand, selbstbewusst: «Ich habe extra geübt.» Wie sich herausstellt, war das gelogen. «Ich hatte davor noch nie so ein Ding in der Hand», gesteht die 38-Jährige später.

«Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich davor geübt. Die Sache ist völlig ausgeufert.»

Fabienne Gyr moderierte mit Rainer Maria Salzgeber die Sports Awards. Bild: keystone

«Jetzt wirst du nervös, gell?»

Von Allmen reagierte überragend. «Ich habe ja mit vielem gerechnet – aber damit nicht», beginnt er. Und erteilte die Erlaubnis. «Jetzt wirst du nervös. Aber nicht zittern, gell!» Damit hatte Gyr nicht gerechnet. Das Ergebnis geriet, nun ja, etwas wacklig. «Ich kann Sie fast nicht mehr anschauen, so von der Seite – ich entschuldige mich vielmals», sagte Gyr.

Hintergrund der Idee vom Haarschnitt in der Livesendung: Nachdem von Allmen an der WM 2025 die Abfahrt gewonnen hatte, rasierte sich das Schweizer Team eine Halbglatze. Die Bilder davon gingen um die Welt.

Die Aktion ging um die Welt: Odermatt und Co. liessen sich gewagte Frisuren verpassen. Bild: www.imago-images.de

Idee entstand nach Sportpanorama-Besuch

Von Allmen war vor zwei Wochen im Sportpanorama zu Gast bei Fabienne Gyr. «Da habe ich ihn als unglaublich entspannten Typen kennengelernt. Deshalb hatte ich die Idee, ihn danach zu fragen. Es war mein nervösester Moment», gesteht Gyr. «Wir sind immer auf der Suche nach magischen Momenten. Es ist wunderschön, wenn man diese kreieren kann.»

Und wie zufrieden ist Sie mit dem Ergebnis?

«Ich hätte schon gerne geübt und ein etwas schlechtes Gewissen. Ich muss mich noch einmal bei ihm entschuldigen. Aber ein bisschen ist er schon auch selbst schuld …»

Wobei Franjo von Allmen mit dem Ergebnis offenbar gar nicht so unglücklich ist. «Gut möglich, dass die 42 bleibt, bis die Haare wieder nachgewachsen sind...», sagt er zu CH Media.

Das Resultat von Gyrs Frisierversuch. Bild: keystone

Franjo von Allmen: Sportler des Jahres 2026?

Eines ist klar: Es wird schon bald zum Wiedersehen kommen zwischen Gyr und von Allmen. Spätestens bei den nächsten Sports Awards. Dann könnte es erstmals seit fünf Jahren einen Sportler des Jahres geben, der nicht Marco Odermatt heisst. Von Allmens drei Olympia-Goldmedaillen katapultieren ihn in die Favoritenrolle.

Noch aber heisst der König Odermatt. Dieser amüsierte sich köstlich über die Haarschnitt-Episode. Auf die Frage von Gyr, was er als 50-Jähriger dereinst machen werde, sagte Odermatt mit einem Zwinkern: «Coiffeur!» Und fügte auf die Nachfrage, ob Moderatorin Gyr denn bei ihm in die Lehre gehe dürfe, trocken an: «Das kriegen wir nicht mehr hin …»

Marco Odermatt und Ditaji Kambundji sind Schweizer Sportler und Sportlerin des Jahres 2025. Bild: keystone

Und wie hätte der Sportler des Jahres 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 darauf reagiert, wenn Gyr ihm an die Haare gewollt hätte? Odermatt sagt zu CH Media:

«Ich glaube, die Rolle ist langsam verteilt. Der Jungspund, der noch so viel Seich im Kopf hat wie ich vor vier, fünf Jahren. Und ich bin schon bald der erwachsene Papa im Team – und nicht mehr der gleiche Lausbub wie Franjo.»

(aargauerzeitung.ch)