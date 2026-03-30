«Hätte nie gedacht, dass er Ja sagt»: Gyr über ihren Live-Haarschnitt für von Allmen
Sportler des Jahres 2025 wird der dreifache Olympiasieger zwar nicht, doch Franjo von Allmen sorgt bei den Sports Awards für die Szene des Abends. Moderatorin Fabienne Gyr bietet dem 24-Jährigen während der Livesendung auf der Bühne einen Haarschnitt an – und dieser willigt ein.
«Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass er darauf eingeht», sagt Gyr kurz nach der Sendung zu CH Media. Zumal von Allmen erwähnt, er sei gerade erst beim Coiffeur gewesen.
Franjo Von Allmen hat am 24. Juli Geburtstag, vertauscht ergibt das seine Glückszahl. Sie steht auch klein hinten auf seinem Skihelm geschrieben – und er trägt die Nummer jeweils gross auf dem Rücken beim Töfffahren.
Als von Allmen zunächst zögerlich auf die Idee reagiert, behauptet Gyr, mit einem goldenen Rasierer in der rechten Hand, selbstbewusst: «Ich habe extra geübt.» Wie sich herausstellt, war das gelogen. «Ich hatte davor noch nie so ein Ding in der Hand», gesteht die 38-Jährige später.
«Jetzt wirst du nervös, gell?»
Von Allmen reagierte überragend. «Ich habe ja mit vielem gerechnet – aber damit nicht», beginnt er. Und erteilte die Erlaubnis. «Jetzt wirst du nervös. Aber nicht zittern, gell!» Damit hatte Gyr nicht gerechnet. Das Ergebnis geriet, nun ja, etwas wacklig. «Ich kann Sie fast nicht mehr anschauen, so von der Seite – ich entschuldige mich vielmals», sagte Gyr.
Hintergrund der Idee vom Haarschnitt in der Livesendung: Nachdem von Allmen an der WM 2025 die Abfahrt gewonnen hatte, rasierte sich das Schweizer Team eine Halbglatze. Die Bilder davon gingen um die Welt.
Idee entstand nach Sportpanorama-Besuch
Von Allmen war vor zwei Wochen im Sportpanorama zu Gast bei Fabienne Gyr. «Da habe ich ihn als unglaublich entspannten Typen kennengelernt. Deshalb hatte ich die Idee, ihn danach zu fragen. Es war mein nervösester Moment», gesteht Gyr. «Wir sind immer auf der Suche nach magischen Momenten. Es ist wunderschön, wenn man diese kreieren kann.»
Und wie zufrieden ist Sie mit dem Ergebnis?
Wobei Franjo von Allmen mit dem Ergebnis offenbar gar nicht so unglücklich ist. «Gut möglich, dass die 42 bleibt, bis die Haare wieder nachgewachsen sind...», sagt er zu CH Media.
Franjo von Allmen: Sportler des Jahres 2026?
Eines ist klar: Es wird schon bald zum Wiedersehen kommen zwischen Gyr und von Allmen. Spätestens bei den nächsten Sports Awards. Dann könnte es erstmals seit fünf Jahren einen Sportler des Jahres geben, der nicht Marco Odermatt heisst. Von Allmens drei Olympia-Goldmedaillen katapultieren ihn in die Favoritenrolle.
Noch aber heisst der König Odermatt. Dieser amüsierte sich köstlich über die Haarschnitt-Episode. Auf die Frage von Gyr, was er als 50-Jähriger dereinst machen werde, sagte Odermatt mit einem Zwinkern: «Coiffeur!» Und fügte auf die Nachfrage, ob Moderatorin Gyr denn bei ihm in die Lehre gehe dürfe, trocken an: «Das kriegen wir nicht mehr hin …»
Und wie hätte der Sportler des Jahres 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 darauf reagiert, wenn Gyr ihm an die Haare gewollt hätte? Odermatt sagt zu CH Media:
(aargauerzeitung.ch)