freundlich
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Ditaji Kambundji und Marco Odermatt sind Schweizer Sportler des Jahres

Ditaji Kambundji, Leichtathletik, erhaelt den Preis Sportlerin des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025 am Sonntag, 29. Maerz 2026 in den Studios des SRF in Zuerich. Die Show wurde auf ...
Ditaji Kambundji ist Schweizer Sportlerin des Jahres.Bild: keystone

Ditaji Kambundji und Marco Odermatt sind Sportler des Jahres – das sind alle Gewinner

Die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres ging an Hürdensprint-Weltmeisterin Ditaji Kambundji.
29.03.2026, 22:5329.03.2026, 23:04

Nach der kurzfristigen Verschiebung infolge der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurden am Sonntagabend die Sports Awards drei Monate später als ursprünglich geplant statt. Geehrt werden die Leistungen im Zeitraum November 2024 bis Oktober 2025. Hier findest du alle Gewinner und Nominierten:

Inhaltsverzeichnis
Sportlerin des Jahres Ditaji KambundjiSportler des Jahres Marco OdermattTrainer des Jahres Patrick FischerTeam des Jahres Eishockey-Nati der MännerMVP des Jahres Géraldine ReutelerPara-Athletin des Jahres Catherine DebrunnerTalent des Jahres Debora Annen

Ein Highlight der Sendung:

Franjo von Allmen lässt sich live im TV von Moderatorin die Haare rasieren

Sportlerin des Jahres Ditaji Kambundji

Die Weltmeisterin über 100 m Hürden Ditaji Kambundji ist Schweizer Sportlerin des Jahres. Die Bernerin setzte sich bei der Wahl im Rahmen der Sports Awards mit 44,2 Prozent der Stimmen klar vor Camille Rast (16,3) und Radrennfahrerin Marlen Reusser (14,1) durch.

Ditaji Kambundji, Leichtathletik, und Mujinga Kambundji, Leichtathletik, von links, posieren auf dem goldenen Teppich an der Verleihung der Sports Awards 2025 am Sonntag, 29. Maerz 2026 in den Studios ...
Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres – Schwester Mujinga holte sich diesen Titel schon zweimal.Bild: keystone

Damit tritt sie in die Fussstapfen ihrer älteren Schwester Mujinga, die 2019 und 2022 zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde. Ditaji Kambundji verdiente sich die Auszeichnung mit einer Pionierleistung: Als erste Schweizer Leichtathletin überhaupt gewann sie Gold bei einer Freiluft-WM.

«Es ist eine mega, mega Ehre, hier zu gewinnen. Leichtathletik ist ein Einzelsport, aber ohne mein Team wäre das nicht möglich gewesen.»

Die weiteren Nominierten

  • Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
  • Lara Gut-Behrami, Ski alpin
  • Alessandra Keller, Mountainbike
  • Camille Rast, Ski alpin (Platz 2)
  • Marlen Reusser, Rad Strasse (Platz 3)

Sportler des Jahres Marco Odermatt

An den Sports Awards führt in diesem Jahrzehnt weiterhin kein Weg an Marco Odermatt vorbei. Der Skistar wird auch bei seiner fünften Nomination infolge zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt. Das gab es noch nie.

Mit 26,4 Prozent der Stimmen setzte sich Odermatt vor Schwimmer Noè Ponti (19,5 Prozent) und seinem Teamkollegen Franjo von Allmen (11,2 Prozent) durch. Der 28-Jährige gewann in der Saison 2024/25 nicht nur erneut Gesamtweltcup sowie die Disziplinenwertungen in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom, sondern wurde auch Weltmeister im Super-G.

Marco Odermatt, Ski Alpin, erhaelt den Preis Sportler des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025 am Sonntag, 29. Maerz 2026 in den Studios des SRF in Zuerich. Die Show wurde aufgrund der ...
Zum fünften Mal in Serie wurde Marco Odermatt zum Schweizer Sportler des Jahres gekürt.Bild: keystone

Als nunmehr fünffacher Sieger fehlen dem Nidwaldner an den Sports Awards noch zwei Auszeichnungen auf Rekordhalter Roger Federer.

«Ich hätte es Noè und allen anderen sehr gegönnt. Ich bin sehr dankbar für alle Menschen, die mich unterstützen.»

Die weiteren Nominierten

  • Loïc Meillard, Ski alpin
  • Armon Orlik, Schwingen
  • Noè Ponti, Schwimmen (Platz 2)
  • Noe Seifert, Kunstturnen
  • Franjo von Allmen, Ski alpin (Platz 3)

Trainer des Jahres Patrick Fischer

Patrick Fischer wurde zum dritten Mal nach 2018 und 2024 als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Der Eishockey-Nationaltrainer ist damit alleiniger Rekordhalter dieser Kategorie. Seit die Ehrung 1983 erstmals vergeben wurde, war es noch keinem Trainer gelungen, den Award dreimal entgegenzunehmen. Der 50-jährige Zuger liess damit die bisherigen zweifachen Gewinner Arno Del Curto (2007 und 2011), Köbi Kuhn (2005 und 2006) sowie Marcel Koller (2000 und 2015) hinter sich.

Patrick Fischer, Eishockey, erhaelt den Preis als Trainer des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025 am Sonntag, 29. Maerz 2026 in den Studios des SRF in Zuerich. Die Show wurde aufgrund ...
Bild: keystone

Fischer sicherte sich die Trophäe, nachdem er sein Team im vergangenen Mai wie bei seinen zwei vorangegangenen Wahlsiegen in den WM-Final geführt hatte. Die neuerliche Auszeichnung unterstreicht seine Ausnahmestellung im Schweizer Sport, kurz bevor er mit der Heim-WM im kommenden Mai seine beeindruckende Ära als Nationalcoach abschliessen wird.

«Wir haben als Team auch viel Trauer, Wut und Frustration erlebt. Es macht mich stolz, dass wir trotzdem zusammen geblieben sind. Wir haben noch einen letzten Tanz, wir werden alles geben!»

Die weiteren Nominierten

  • Florian Clivaz, Leichtathletik
  • Pia Sundhage, Fussball

Team des Jahres Eishockey-Nati der Männer

Die Eishockey-Nationalmannschaft der Männer wurde als Team des Jahres ausgezeichnet. Die Nati setzte sich bei der Wahl vor dem Fussball-Nationalteam der Frauen und dem Weltmeister-Duo Loïc Meillard/Franjo von Allmen in der alpinen Team-Kombination durch. Für die Eishockey-Auswahl ist es nach 1986, 2013 und 2018 die vierte Auszeichnung dieser Art. Das Team von Trainer Patrick Fischer verdiente sich den Award mit dem vierten WM-Finaleinzug innert zwölf Jahren.

Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti, von links, erhalten den Preis Eishockey Nationalmannschaft Maenner Team des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025 am S ...
Die WM-Silbermedaille sorgte bei der Hockey-Nati nicht für grosse Freude.Bild: keystone
«Es ist eine grosse Ehre. Wir hatten eine unglaublich gute Zeit an der WM, auch wenn es leider nicht geklappt hat mit Gold.»
Goalie Leonardo Genoni

Die weiteren Nominierten

  • Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Ski alpin
  • Nationalteam Frauen, Fussball

MVP des Jahres Géraldine Reuteler

Die erste Preisträgerin des Abends ist Géraldine Reuteler: Die 26-jährige Fussballerin wurde als MVP des Jahres 2025 ausgezeichnet. Bei der Wahl zur wertvollsten Persönlichkeit im Schweizer Teamsport setzte sich die Nidwaldnerin gegen namhafte Konkurrenz durch – unter ihnen der ehemalige Nationaltorhüter Yann Sommer (Gewinner von 2021) sowie die Eishockey-Stars Sven Andrighetto und Leonardo Genoni.

Geraldine Reuteler, Fussball, erhaelt den Preis MVP des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025 am Sonntag, 29. Maerz 2026 in den Studios des SRF in Zuerich. Die Show wurde aufgrund der F ...
Géraldine Reuteler war an der Heim-EM die beste Schweizerin.Bild: keystone

Reuteler war das Gesicht des Schweizer Nationalteams bei der Heim-EM im vergangenen Sommer. Auf dem Weg zum historischen Viertelfinal-Einzug wurde die Frankfurt-Spielerin in allen drei Gruppenspielen von der UEFA zur «Spielerin des Spiels» gekürt – ein Novum in der EM-Geschichte, bei Frauen wie Männern. Die Offensivspielerin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist sie die erste Frau, die in der 2019 eingeführten MVP-Kategorie triumphieren konnte.

«Danke der ganzen Schweiz! Was wir im letzten Sommer erleben durften, war magisch!

Die weiteren Nominierten

  • Sven Andrighetto, Eishockey
  • Leonardo Genoni, Eishockey (Platz 3)
  • Lara Heini, Unihockey (Platz 2)
  • Tabea Schmid, Handball
  • Yann Sommer, Fussball

Para-Athletin des Jahres Catherine Debrunner

Die Auszeichnung zur Paralympischen Sportlerin des Jahres geht wie vor einem Jahr an Catherine Debrunner. Die Rollstuhl-Leichtathletin setzte sich erneut gegen den neunfachen Preisträger Marcel Hug sowie die ebenfalls nominierte Flurina Rigling durch.

Catherine Debrunner (Leichtathletik) erhaelt den Preis Paralympische Sportlerin des Jahres 2024 an der Verleihung der Sports Awards 2024, aufgenommen am Sonntag, 5. Januar 2025 in den Studios von SRF ...
Catherine Debrunner gewann schon im Vorjahr – dieses Jahr war sie nicht live vor Ort.Bild: keystone

Debrunner hat nach ihren historischen Paralympics von Paris 2024 (5x Gold, 1x Silber) im vergangenen Jahr ihre Dominanz in der Leichtathletik eindrücklich bestätigt. Die 30-jährige Thurgauerin krönte eine eindrückliche Saison mit fünf WM-Titeln.

Die weiteren Nominierten

  • Marcel Hug, Para-Leichtathletik
  • Flurina Rigling, Para-Cycling

Talent des Jahres Debora Annen

Die 23-jährige Debora Annen wird als bestes Talent des Jahres ausgezeichnet und erhält von der Schweizer Sporthilfe einen Förderpreis in Höhe von 12'000 Franken. Die Bobfahrerin wurde U23-Weltmeisterin im Mono- und Zweierbob und etablierte sich zudem im Bob-Weltcup. Annen ist die Tochter vom dreifachen Olympiamedaillengewinner Martin Annen.

Debora Annen of Switzerland reacts in the finish area during the women&#039;s monobob bobsled heat 4 at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on Monday, February 16, 2026. (K ...
Bild: keystone

Die weiteren Nominierten

  • Henry Bernet, Tennis
  • April Fohouo, Judo

(nih/sda)

Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Vapende Eichhörnchen gehen gerade viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Zu viele Baustellen beim EV Zug – Sportchef Kläy setzt sich selbst unter Druck
Der EV Zug muss nach dem erneuten Ausscheiden im Playoff-Viertelfinal gegen Davos Konsequenzen ziehen. Zu vieles läuft nicht zusammen.
Es hätte alles besser kommen sollen in der laufenden Meisterschaft nach der desolaten Viertelfinalserie vor einem Jahr gegen Davos (0:4). Die Verträge der drei Schweden Gabriel Carlsson, Niklas Hansson und Fredrik Olofsson wurden aufgelöst. An deren Stelle verpflichteten die Verantwortlichen Dominik Kubalik, Tomas Tatar sowie David Sklenicka. Kubalik war in der Saison zuvor, als er das Dress von Ambri-Piotta trug, mit 27 Treffern der beste Torschütze in der Qualifikation, Tatar kam mit dem Erfahrungsschatz von beinahe 1000 Partien in der NHL.
Zur Story