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Zürcher Justiz ermittelt gegen FCZ-Fans wegen Drohung und Raub

Zürcher Justiz ermittelt gegen FCZ-Chaoten wegen Drohung und Raub

07.05.2026, 10:5707.05.2026, 10:57

Die Zürcher Justiz hat fünf FCZ-Fans ermittelt, die eine Gruppe von Basler Fans bedroht und beraubt haben soll. Es handelt sich um Schweizer im Alter zwischen 26 und 35 Jahren.

Die FCZ Fans inder Suedkurve schwenken eine Fahne mit der Aufschrift &quot;Zueri isch ois&quot; bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich (GC) und dem FC Zuerich (F ...
Fünf Anhänger des FC Zürich sollen eine Gruppe von Basler Fans bedroht und beraubt haben.Bild: KEYSTONE

Vor dem Super-League-Spiel FC Zürich gegen den FC Basel am 25. Januar 2026 soll die Gruppe von FCZ-Fans die Basler bedroht und ausgeraubt haben. Sie hätten ihnen die Fanutensilien geraubt, teilten Stadtpolizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Die Ermittlungen, bei denen auch die Auswertung von Videomaterial half, führten zu fünf Schweizern, die mehrheitlich in der Stadt Zürich wohnen. Ende April führte die Polizei bei ihnen Hausdurchsuchungen durch. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Geprüft würden auch Massnahmen wie ein Rayonverbot und Meldeauflagen. (hkl/sda)

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