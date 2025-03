Annik Kälin holt nach EM-Silber auch WM-Silber in der Halle. (Archivbild) Bild: keystone

Annik Kälin fliegt mit Riesen-Satz im letzten Versuch zu Weitsprung-WM-Silber

Annik Kälin beschert der Schweiz die dritte Medaille an den Hallen-Weltmeisterschaften in Nanjing. Die Bündnerin gewinnt am Sonntagmorgen Silber im Weitsprung.

Annik Kälin erzielte mit ihrem zweiten Sprung eine Weite von 6,63 m, die zu Bronze gereicht hätte. In ihrem letzten Versuch verbesserte sie sich auf 6,83 m, womit sie noch die Spanierin Fatime Diame (6,72) überholte. Geschlagen geben musste sie sich einzig der Amerikanerin Claire Bryant (6,96).

Kälin hatte schon zwei Wochen zuvor an der Hallen-EM in Apeldoorn Silber geholt. Damals sprang sich mit dem Schweizer Rekord von 6,90 m gar noch sieben Zentimeter weiter. Ursprünglich hatte sie in China im Fünfkampf antreten wollen, jedoch fühlte sie sich dazu körperlich nicht bereit. Insgesamt hat Kälin nun drei Medaillen an Grossanlässen gewonnen; 2022 sicherte sich sich EM-Bronze im Siebenkampf.

In Nanjing hatten zuvor aus der Schweiz schon Mujinga Kambundji mit Gold über 60 m sowie Angelica Moser mit Bronze im Stabhochsprung auf dem Podest gestanden. (sda/con)