Graubünden präsentiert an Olma mit 17 Metern weltlängsten Capuns

Capuns-Rekord an der Olma Bild: gr.ch

Der Kanton Graubünden hat an der Publikumsmesse Olma in St. Gallen am Samstag einen 17 Meter langen Capuns präsentiert. Das mit Mangoldblätter eingewickelte Teigpäckchen stellte damit nach Angaben des Kantons einen Weltrekord dar.

Das traditionelle Gericht war im Verlauf der Woche in Jenaz im Prättigau vorproduziert worden. Auf einem Traktor über Land- und Nebenstrassen wurde der Capuns am Samstag in der Früh in rund drei Stunden aus dem Prättigau nach St. Gallen gefahren, wie der Kanton Graubünden mitteilte.

Die rund 45 Kilo schwere Teigwurst wurde schliesslich zerteilt und in rund tausend Stücken an Besucherinnen und Besucher des Festumzugs verteilt. Der Weltrekord-Capuns war aus Bündner Zutaten hergestellt worden: Weizenmehl aus Tiefencastel, Blattmangold aus Malans, Fleisch aus Ramosch.

Die Olma für Landwirtschaft und Ernährung ist die grösste Schweizer Publikumsmesse. Sie findet dieses Jahr zum 79. Mal statt. Sie dauert noch bis zum 23. Oktober 2022. (aeg/sda)